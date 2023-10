Pari tra Brindisi e Juve Stabia, vespe in vetta alla classifica. Al Fanuzzi succede di tutto: espulsi Romeo e Galano, Thiam para un rigore all’88’

Un punto in trasferta e settimo risultato utile consecutivo. La Juve Stabia, con l’uomo in meno per oltre un’ora di gioco, pareggia allo stadio Fanuzzi di Brindisi e conquista la vetta solitaria della classifica. Succede di tutto nell’impianto biancazzurro: rosso per Romeo al 18’ dopo il vantaggio firmato da Candellone, la squadra di Ciro Danucci trova l’1-1 nella ripresa e resta poi in dieci per l’irregolarità di Galano all’80’. Il protagonista della serata è però Thiam che allo scadere ipnotizza Ganz dal dischetto.

Guido Pagliuca si affida ad Erradi a centrocampo e a Romeo in avanti, confermati gli interpreti dell’undici di riferimento. Approccio al match convincente per i gialloblè che, nelle fasi iniziali, provano a tenere alta la pressione. I padroni di casa, dal canto loro, cercano di non schiacciarsi e si oppongono alle iniziative degli ospiti. Al 14’ si registra il primo lampo delle vespe con una conclusione di Piscopo, deviata in corner da Bizzotto. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, Mignanelli innesca Bellich, abile a calciare al volo: traiettoria centrale, Saio si rifugia ancora dalla bandierina. Sul secondo schema, Candellone viene trattenuto in area da Nicolao e il direttore di gara concede il penalty. Sul dischetto si presenta proprio l’attaccante di mister Pagliuca che spiazza Saio e sblocca il risultato. Esultanza del classe ’97 che scatena le proteste dei biancazzurri, a farne le spese è Romeo che viene allontanato dal campo. La Juve Stabia, complice l’inferiorità numerica, si abbassa e regge all’urto: per il Brindisi c’è da segnalare un tentativo di Malaccari al 21’, neutralizzato dalla retroguardia campana. L’intensità della compagine di Danucci cresce poco prima dell’intervallo, Bizzotto al 39’ e Ceesay al 41’ - entrambi di testa - mettono in apprensione la difesa.

La ripresa si apre con una ripartenza di Nicolao che scappa sulla fascia e indirizza verso il centro, Thiam raccoglie senza problemi. Al 52’ i pugliesi agganciano il pareggio. Su sponda di Fall, Valenti colpisce e beffa l’estremo difensore senegalese per l’1-1. Occasione per Ganz al 56’, il numero 99 trova la respinta. Tocca poi a Bunino impegnare Thiam. Al 62’ il portiere gialloblè compie un vero e proprio prodigio sul destro del 9 di casa, rapido a girarsi e a concludere. Sul capovolgimento di fronte, la Juve Stabia scatta in contropiede e Candellone serve Buglio: a tu per tu con Saio, il centrocampista si divora una colossale opportunità. Sussulto di Galano al 74’ con un tiro-cross che attraversa l’area piccola, Nicolao manca l’impatto e le vespe si salvano. All’80’ l’arbitro ristabilisce la parità numerica, Galano rifila un duro colpo a Guarracino e viene espulso. A pochi minuti dal triplice fischio, Bachini interviene in maniera irregolare su Valenti e fa rischiare i suoi. Il signor Cavaliere di Paola assegna la massima punizione al Brindisi, ma Thiam sale in cattedra e disinnesca il rigore di Ganz. Il punteggio al Fanuzzi non cambia più, le squadre si dividono la posta in palio al triplice fischio.

Il tabellino

Brindisi (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewsky, Bizzotto, Nicolao; Costa (51’ Golfo), Ceesay; Albertini (46’ Ganz), Malaccari, Bunino (64’ Moretti); Fall (72’ Galano). A disp.: Albertazzi, Vona, Monti, Cancelli, Petrucci, Lombardi, Mazia, Bellucci, Cappelletti, De Angelis, De Feo. All.: Danucci

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli (78’ Meli); Buglio (90’ Maselli), Leone (46’ Andreoni), Erradi (64’ Guarracino) ; Romeo, Candellone, Piscopo (78’ Folino). A disp.: Signorini, Esposito, La Rosa, Bentivegna, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Marcatori: 17’ rig. Candellone (JS), 52’ Valenti (B)

Ammoniti: Bizzotto, Albertini (B), Pagliuca dalla panchina, Piscopo, Thiam, Baldi (JS)

Espulsi: 18’ Romeo (JS), 80’ Galano (B), 89’ Marranzino (JS) dalla panchina