Juve Stabia, la sconfitta col Latina costa la panchina a Pochesci: il tecnico è stato esonerato

L'avventura di Sandro Pochesci sulla panchina della Juve Stabia si conclude con l'amara sconfitta interna contro il Latina. La società gialloblè, dopo un altro e deludente passo falso, ha optato per l'esonero del tecnico. Questo il breve comunicato: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Sandro Pochesci. La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".