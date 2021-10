Insigne: "Contratto? Sono sereno. Pronto a calciare ancora i rigori"

"Il rinnovo di contratto? Io sono sereno. Sto cercando di restare tranquillo, concentrandomi solamente sul campo. Tutti sanno che il mio agente è in contatto con la società e ne stanno parlando". Così Lorenzo Insigne al termine di Napoli-Legia Varsavia, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo futuro.

Il capitano azzurro è tornato anche sul rigore sbagliato contro il Torino domenica scorsa: "Mi è dispiaciuto molto sbagliare, penso si sia visto. A me dispiace quando non riesco a far gol per portare il Napoli alla vittoria. Io comunque sono tranquillo e ho detto anche al mister che sono pronto a calciare altri rigori. Anche se fosse arrivato stasera, lo avrei calciato senza problemi".