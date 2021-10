Giuntoli: "Insigne è il nostro capitano. Noi vogliamo che resti e lui vuole restare"

"Insigne è il nostro capitano e vogliamo farlo restare qui, anche lui vuole restare. Il club ha i suoi parametri e non si lascia turbare dalle voci di mercato". Così il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Lorenzo Insigne.

Il dirigente azzurro ha parlato anche delle voci sull'incontro tra l'agente del capitano, Vincenzo Pisacane (peraltro agente anche del nerazzurro D'Ambrosio), e l'Inter: "Se Pisacane fosse andato all’Inter per Lorenzo l’avrebbe fatto in altro modo, in maniera più delicata e non così alla luce del sole, evidentemente è andato per altro".