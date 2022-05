Il Giugliano si avvicina alla Serie C. Capitan Poziello: "Col Monterotondo per la storia, i tifosi sono stati straordinari"

Il successo roboante contro l'Insieme Formia, l'appuntamento dell'infrasettimanale per marciare verso la storia. Il Giugliano di Giovanni Ferraro, accantonata l'ottima prova messa in mostra nell'ultimi weekend, si proietta all'appuntamento sul campo del Monterotondo. La capolista del Girone G di Serie D si avvicina verso il sogno, la vittoria aprirebbe le porte del professionismo. Anche un pareggio, con l'eventuale mancato successo della Torres, potrebbe spingere i Tigrotti verso la Serie C. Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del capitano Ciro Poziello:

"Quella di domenica è stata una vittoria importante, contro una squadra in cerca di punti salvezza. Abbiamo avuto un approccio da prima della classe, siamo entrati in campo decisi e con la voglia di voler vincere la partita dal primo minuto e così è stato. Lo spogliatoio è sereno, ci divertiamo fuori dal campo insieme e sappiamo essere uniti e soffrire nel rettangolo verde. Siamo una vera squadra. Sappiamo di essere a un passo per scrivere la storia e siamo concentrati sull’obiettivo da raggiungere. Per essere qui oggi vuol dire che tutte le componenti hanno lavorato alla grande, ci tengo a ringraziare tutti coloro che lavorano dietro le quinte e che sono stati fondamentali per questo percorso".

Il calciatore ha poi continuato: "Mancano due punti al nostro sogno, è un traguardo che potremo ricordare per tutta la vita, e vogliamo regalare a noi stessi, alla società e alla città. C’è tanta voglia di vincere, lo spogliatoio è pronto, sentiamo tanto affetto e non vediamo l’ora di scendere in campo. Sarà una gara difficile perché loro sono in cerca di punti salvezza, e sono una squadra che in casa ha un ruolino di marcia importante. Noi andremo per fare la nostra partita, consapevoli della posta in palio. È la prima di tre finali, ora più che mai, dipende tutto da noi".

Infine ha concluso: "I tifosi sono stati straordinari, vederli così numerosi dal campo è un’emozione indescrivibile soprattutto per me che sono giuglianese. Sono certo che anche a Monterotondo non faranno mancare il loro supporto. Poi attenderemo l’ultima in casa e sono sicuro che avremo un De Cristofaro tutto esaurito. Siamo pronti".