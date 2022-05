Serie D/Girone G - Pokerissimo del Giugliano all'Insieme Formia. Ferraro: "Sono felice per i ragazzi"

Una vittoria, l'ennesima di un campionato straordinario. Il Giugliano di Giovanni Ferraro è una capolista inarrestabile e col successo odierno si avvicina sempre di più all'obiettivo stagionale. Sconfitto a domicilio l'Insieme Formia con un pokerissimo che mette in evidenza le differenze di valori in campo con gli avversari.

Malgrado assente pesanti, l'impatto sulla gara da parte dei Tigrotti è devastante. I campani ci impiegano poco più di un quarto d'ora di gioco per sbloccare il risultato e ci pensa Ferrari che sfrutta l'opportunità e spezza l'equilibrio. La rete manda in tilt la formazione di casa, i napoletani sfruttano l'inerzia e raddoppiano due minuti dopo con Raffaele Poziello. Il parziale favorevole consente al Giugliano di giocare sulle ali dell'entusiasmo e nel finale di frazione si concretizza il tris, ancora con la firma di Ferrari. Poco prima dell'intervallo, ci pensa De Rosa a blindare il bottino col poker. Nel secondo tempo, la partita ha poco altro da dire. I locali cercano di accorciare e rendere meno pesante il passivo, ma Zanon non è dello stesso avviso e timbra lo 0-5 definitivo.

Mister Ferraro, al termine della partita, ha così commentato la prova dei suoi: "Abbiamo lavorato con grande voglia e abnegazione in queste due settimane. L’impatto con la gara è stato importante, da squadra che vuole vincere. Sono felice per i ragazzi. Riposiamoci qualche ora e domani torneremo al lavoro. È tempo di chiudere questo campionato. Un grazie ai tifosi che sono stato fantastici, è stato come giocare in casa. Li ringrazio perché venerdì ho partecipato a un evento con loro, quella di Giugliano è gente speciale. Dedichiamo la vittoria a loro e al nostro presidente che oggi compie gli anni. Un pensiero speciale anche per mia sorella e mio fratello che anche loro oggi festeggiano il compleanno".