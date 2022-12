Giugliano, Di Napoli: "Serve determinazione contro la Viterbese, è uno scontro salvezza"

Raffaele Di Napoli, allenatore del Giugliano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Viterbese. Diversi gli argomenti trattati dal mister, dalla sconfitta contro il Crotone al prossimo impegno in programma:

“Abbiamo terminato il girone d’andata a 27 punti, questo va messo in risalto. Siamo oltre le aspettative, col Crotone abbiamo fatto una grande prestazione. Non è questione di fortuna, non c’è nessuna questione extra o un calo fisico. Le prestazioni ci sono sempre state. Novità a Viterbo? Proveremo a fare e vincere la gara, ho quasi tutta la rosa a disposizione e metterò in campo i giocatori più idonei alle caratteristiche anche del match. Domenica abbiamo fatto una super partita, rifarei le stesse scelte e faccio i complimenti alla mia squadra. Abbiamo messo sotto una corazzata, va valorizzato il lavoro che i ragazzi stanno facendo. Tutti danno sempre il massimo, per me è la vittoria di questa prima parte di campionato. Ceparano? Non è in uscita, ha sempre fatto molto bene e lavora altrettanto bene. Così come Felippe che sta vivendo un buon momento, Ceparano troverà il suo spazio. Viterbese? Temo tutte le gare, la classifica della Viterbese è bugiarda, dobbiamo essere maturi nell’affrontare la sfida. È uno scontro diretto per la salvezza, serve la giusta determinazione. Ci aspetta un match molto duro. Sono contentissimo di quello fatto finora, il mio pensiero va al girone di ritorno: si tratta di un altro campionato. Mi sento un allenatore forte perché ho questa squadra a disposizione che mi rende tale. Lavoro sempre per migliorare e per portare nuove soluzioni, oggi ci rispettano tutti. Auguro un sereno Natale a tutto il popolo di Giugliano, posso solo ringraziare i tifosi per quello che stanno facendo. Crotone? È una delle più brutte sconfitte dopo una prestazione così importante dei ragazzi, mi aspetto una grande prova a livello mentale domani. Andremo lì a dimostrare che i 27 punti sono frutto del lavoro e non delle occasioni o della fortuna. Ringrazio la proprietà e il direttore che mi hanno scelto, non ho grande pubblicità e sono arrivato tra tanti punti interrogativi. Sono consapevole delle capacità del mio staff, Giugliano è un grande palcoscenico, ma i meriti vanno alla mia squadra. Mi rende orgoglioso l’aver creato empatia nell’ambiente, sono molto contento che ci sia unità d’intenti”.