Il Napoli espugna Marassi: decide un gol di Petagna

Seconda vittoria in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti, che espugna Marassi battendo per 2-1 il Genoa degli ex Pandev e Behrami. Decisivo un gol realizzato a 5' dal termine da Andrea Petagna, l'attaccante al centro di numerose voci di mercato negli ultimi giorni.

Gli azzurri in formazione rimaneggiata conquistano altri tre punti pesanti. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, grazie ad un colpo da biliardo di Fabian Ruiz, che con un preciso sinistro dal limite dell'area beffa Sirigu, il Napoli si fa rimontare nella ripresa da Cambiaso, che al 69' batte Meret al termine di un'azione condita da qualche indecisione di troppo dei terzini partenopei.

In precedenza l'arbitro Di Bello aveva annullato al Var un gol di Pandev, per fallo di Buksa su Meret.

Nel finale Spalletti spedisce in campo Petagna per Politano e l'ex Spal va in gol dopo meno di tre minuti dal suo ingresso in campo, girando in rete di testa un cross dalla sinistra di Mario Rui.

LE PAROLE DI SPALLETTI E PETAGNA AL TERMINE DEL MATCH

Il tabellino

Genoa: Sirigu; Biraschi, Vanheusden (67'Masiello), Criscito, Ghiglione 883' Behrami), Badelj, Sturaro (67' Kallon), Cambiaso, Hernani (46' Pandev), Ekuban (46' Buksa). All. Ballardini

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (91'Juan Jesus), Elmas (91' Gaetano), Lobotka, Fabian Ruiz, Politano (82' Petagna), Lozano (69' Ounas), Insigne. A disp.Ospina, Marfella, Malcuit, Rrahmani, Zanoli,Palmiero. All. Spalletti



Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 39' F. Ruiz, 69' Cambiaso, 84' Petagna

Note: ammoniti Di Lorenzo, Politano, Criscito, Mario Rui.