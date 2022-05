L'Ercolanese non si ferma ai quadri dirigenziali: rinnovi per mister Ignudi e per lo staff

Una nuova e meritata conferma. L'entusiasmante cammino stagionale, chiusosi con la promozione in Eccellenza, ha visto un protagonista (corale) indiscusso per lo Sporting Club Ercolanese. Si tratta dello staff in campo che è riuscito nel traguardo del salto di categoria. Il lavoro certosino, dal punto di vista atletico e di gioco, ha consentito a bomber Mosca e compagni di assicurarsi un posto nella massima serie dilettantistica regionale. Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato la permanenza di Carlo Ignudi come allenatore della Prima Squadra. Restano in granata altresì il preparato atletico Albarella, il preparatore dei portieri Acciarino e il fisioterapista Brandi. Dunque, certezze non solo sul piano dirigenziale ma anche sul piano tecnico:

"L’S.C. Ercolanese è lieta di annunciare la riconferma dell'intero staff tecnico. Nella stagione 2022-2023 si ripartirà dal gruppo vincente dello scorso anno:

Allenatore Prima squadra Carlo Ignudi;

Preparatore atletico Francesco Albarella;

Preparatore dei portieri Claudio Acciarino;

Fisioterapista Dott. Vincenzo Brandi".