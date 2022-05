L'Ercolanese si prepara all'Eccellenza: rinnovi nello staff dirigenziale

Girone C

Un campionato vinto dopo una lunga rincorsa. Un traguardo raggiunto con merito e con dedizione. Lo Sporting Club Ercolanese, dopo aver archiviato l'esperienza nel Girone C di Promozione, si proietta al futuro. Il torneo di Eccellenza è pronto ad ospitare la brigata vesuviana guidata da mister Carlo Ignudi, decisa a confermarsi anche nella categoria superiore. Nel frattempo, il club ha rinnovato la fiducia a due componenti della dirigenza. Questo il breve comunicato ufficiale: "Ancora un altro anno insieme. Dopo l'eccellente lavoro svolto lo scorso anno la società comunica che per la stagione 2022-2023 continueranno a far parte dello staff dirigenziale Stafano Vampore e Maurizio Ummaro. Ricopriranno rispettivamente il ruolo di Direttore sportivo e Responsabile area tecnica".