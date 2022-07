Eccellenza - Sette colpi per il Pompei, nuovo mister per la Montecalcio. Annunci sulle sponde di Ercolano e per il Sant'Antonio Abate

Scatenato il Pompei del ds Stiletti, la Montecalcio annuncia il nuovo allenatore. Ufficialità anche per le due squadre di Ercolano e per il Sant'Antonio Abate. Ecco le ultime dalle squadre napoletane impegnate nel prossimo torneo di Eccellenza.

I rossoblù, dopo aver raggiunto l'accordo con mister Pasquale Borrelli, hanno lavorato sul mercato per chiudere numerosi colpi. Per il centrocampo sono stati ingaggiati Andrea Di Pietro e Luciano Tomasin, in attacco si sono avuti botti interessanti. Fanno il loro ingresso nella truppa: Antonio Di Paola, Luis Galesio, Pasquale Evacuo, Salvatore Improta e Alessandro Malafronte. Il team di Monte di Procida, ottenuto l'accesso alla categoria superiore, ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Giovanni Micallo, ex calciatore professionista. In rosa, invece, si registra l'approdo di Paolo Sardo, centrocampista classe 1986.

L'ASD Ercolanese, nonostante abbia ricevuto le dimissioni del direttore sportivo Alessandro Ferro, ha scelto Domenico Ceparano come terzino destro. In casa SC Ercolanese arriva Ernesto Minicone, ventiseienne prodotto delle giovanili del Napoli e di ruolo esterno offensivo. I giallorossi hanno chiuso gli accordi per Luigi Rizzo, Michele Girardi e Giuseppe Maria Esposito.