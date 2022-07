La Montecalcio entra in Eccellenza: acquisito il titolo del Mondragone. Il ds Stiletti va a Pompei, nuovo attaccante per il Sant'Antonio Abate

Giornata di ufficialità per le formazioni napoletane impegnate nei prossimi tornei di Eccellenza. Il nuovo sodalizio di Pompei, guidato dal presidente Mango, ha scelto il nuovo direttore sportivo: si tratta dell'ex Mariglianese, Orlando Stiletti. Il dirigente entra nell'organigramma rossoblù: "La FC Pompei comunica che sarà Orlando Stiletti a ricoprire la carica di Direttore sportivo per la prossima stagione agonistica. Stiletti, fra gli artefici della storica promozione in D della Mariglianese, con l'altrettanto importante salvezza nella stessa serie, ha, nonostante la giovane età, accumulato tanta esperienza fra D ed Eccellenza con i colori, tra le altre, di Afragolese, Portici, Giugliano, Palmese". "Il presidente Mango mi ha subito conquistato col suo progetto - ha dichiarato il neo direttore pompeiano - è una persona che ti dà sicurezza. Sarà entusiasmante e altrettanto duro riportare il calcio in una piazza in cui mancava da tempo. Ma con lavoro e impegno, oltre alla giusta sinergia fra società e amministrazione comunale, potremo prenderci le nostre soddisfazioni. Siamo pronti per questa nuova avventura".

In casa Sant'Antonio Abate approda Nicola Delle Donne: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 è lieta di annunciare l’arrivo di Nicola Delle Donne. L’attaccante negli ultimi anni ha vestito le maglie di Battipagliese, Scafatese ed Angri. Il classe 89’ nell’ultima stagione ha giocato con l’Alfaterna, realizzando ben 13 reti da metà campionato; la prima punta è pronta quest’anno ad aiutare la compagine giallorossa a suon di gol". Così il calciatore dopo la firma: "Sono davvero entusiasta di indossare questa maglia importante e di far parte di questo progetto. Non vedo l’ora di iniziare per toglierci grandi soddisfazioni tutti insieme".

La notizia di giornata arriva dalla Montecalcio che si assicura un posto nel campionato di Eccellenza: "È ufficiale! La Montecalcio Club disputerà il prossimo campionato di Eccellenza per la stagione 2022/2023. Un altro grande obiettivo realizzato dal Presidente Ciro Capuano che ha acquisito il titolo del Mondragone, portando la massima serie regionale a Monte di Procida". Grande soddisfazione per il Presidente Capuano che dichiara: "Dopo l’ottima stagione in Promozione ci prepariamo a vivere adesso questa grande esperienza dell’Eccellenza. La massima serie regionale è stata da sempre tra i miei obiettivi da raggiungere nel breve periodo e adesso sarà bellissimo disputare questo campionato altamente competitivo dove affronteremo le storiche e blasonate realtà dell’universo dilettantistico del calcio campano. Vogliamo ben figurare e diremo la nostra in questa competizione. Stiamo lavorando per attrezzare una rosa degna della categoria. Stiamo crescendo step by step, la nostra cantera prosegue con il suo percorso e sono fiero dei risultati conquistati dai miei ragazzi. Puntiamo a migliorare sempre di più. Il prossimo step? Portare la serie D a Monte di Procida".