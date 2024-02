Nessun interesse per il club di Emanuele Filiberto, si valuta il ritiro dal campionato

Il campionato di Eccellenza Campania potrebbe perdere un’altra squadra. Dopo l’esclusione del Casoria a inizio dicembre, la prima competizione regionale rischia di dover rinunciare anche alla Real Aversa. La Procura Federale ha imposto alla Casa Reale Holding l’obbligo di essere proprietaria di un solo club, di conseguenza la società - che detiene i titoli di Savoia e Portici - ha aperto alla cessione. Come annunciato in mattinata non ci sono stati interessi finora e l’ipotesi del ritiro dal campionato si fa sempre più concreta. Questa la nota:

“A tutto oggi 5 febbraio dobbiamo constatare l’insensibilità della classe imprenditoriale cittadina che, nonostante gli appelli formulati dalla nostra società, non hanno mostrato nessun interesse a prendersi cura delle sorti future della ASD Real Aversa 1925, in formula gratuita e con la sponsorizzazione. Si è bravi a criticare e ad offendere ma quando bisogna fare concerti passi avanti per dimostrare attaccamento ai colori sociali emerge totale indifferenza! Amaramente ciò posto, nella giornata di domani, dovesse persistere totale disinteresse si procederà a rendere nota agli Organismi Federali la decisione di ritirare definitivamente la squadra dal campionato Regionale di Eccellenza”.