"Gara da giocare senza spettatori" per il Prefetto, ma la squadra è stata esclusa dal campionato

“L’incontro di calcio Nola-Casoria, valevole per il campionato regionale di Eccellenza 2023/24, dovrà essere disputato in assenza di spettatori”, recita così la nota ufficiale della Prefettura in merito alla gara dello Sporting Club.

Il comunicato prosegue: “Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del scorso 29 febbraio, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Un annuncio, tuttavia, inaspettato. Il Casoria infatti è stato escluso dal campionato lo scorso 4 dicembre, di conseguenza la gara in programma il prossimo 10 marzo non si giocherà e il Nola osserverà il classico turno di riposo. La squadra viola è stata estromessa dal torneo dopo le quattro rinunce e una prima parte di stagione disastrosa.