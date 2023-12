Ricorso respinto, titoli di coda per il club napoletano: arriva l'esclusione dal campionato

Quarta rinuncia e, di conseguenza, esclusione dal campionato. Dopo il reclamo presentato per la mancata sfida contro il Castel Volturno, il Casoria Calcio è stato estromesso dalla massima competizione regionale. Si chiude la disastrosa parentesi del progetto "La Rinascita", il ricorso del club viola è stato rigettato. La società, a margine della presa di posizione dei tifosi, ha cercato di giustificare l'assenza dello scorso 26 novembre per "cause di forza maggiore". Con una lunga nota ufficiale, il Giudice Sportivo Territoriale si è pronunciato ed ha motivato la sua decisione. Il Girone A di Eccellenza Campania dunque perde una squadra e mette fine ad una situazione critica, andata avanti per diverse settimane. La classifica adesso sarà rivoluzionata, con i risultati precedenti ritenuti nulli e il turno di riposo al via. Il fascicolo passa alla Procura Federale per gli accertamenti di rito, come annunciato dal comunicato (di seguito integrale dal sito della LND Campania):

"Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca: - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società ASD Casoria Calcio 2023, con il quale la reclamante lamentava che l'assenza alla gara in epigrafe era dovuta a causa di forza maggiore in quanto una notevole parte di propri sostenitori aveva aggredito, fuori dall'impianto, alcuni mezzi su cui erano trasportati calciatori della società, minacciando gli stessi e colpendo con calci le autovetture. Inoltre la reclamante riferiva che il proprio dirigente accompagnatore, Sig. D'Ausilio S., avendo appreso il terrore sui volti dei calciatori si era recato all'ingresso dello stadio al fine di rappresentare l'accaduto alla terna arbitrale e quindi per chiedere il rinvio della gara, ma sebbene il D'Ausilio avesse esibito al Maresciallo del Comando dei Carabinieri il documento di riconoscimento, lo stesso non lo faceva entrare all'interno dell'impianto. La reclamante infine riferiva che i calciatori ed il Dirigente accompagnatore temendo per la propria incolumità fisica, decidevano di dileguarsi non essendoci le condizioni per disputare la gara. La reclamante chiedeva l'ammissione della prova per testi su tutte le circostanze indicate in reclamo e concludeva, in accoglimento dello stesso, di non omologare il risultato di 0/3 inflitto dal Direttore di gara. Si depositavano post pubblicati da utenti su facebook; messaggio ricevuto dal Presidente della reclamante su whatsapp; articoli vari pubblicati e denunzia sporta il 27.11.23; - Effettuati gli accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Campania è risultato che contrariamente a quanto dichiarato in ricorso: a) nell'elenco indicato sub punto 4 del ricorso, l’unico calciatore tesserato per la reclamante è il Sig. Borbone C., nato il 13.10.2003; b) il Sig. D'Ausilio S. non risulta tesserato per la reclamante - rilevato che i mezzi di prova articolati, richiesti in ricorso, nonché allegati sono contrari a quelli ammissibili ex art. 58 2^ comma del C.G.S. - considerato che nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si fa riferimento che, nei pressi dell'impianto, erano presenti i Carabinieri in più unità; - visto anche il referto del C.d.C.; - vista la regolarità della comunicazione effettuate, ex art. 67 6^ comma del Codice di Giustizia Sportiva, alle Società per l'informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso; - rilevato che la Società Castel Volturno Calcio 22 non ha notificato alcuna controdeduzione al ricorso inoltrato; - rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della Società Casoria Calcio 2023; - rilevato che l’assenza, come sopra rilevato, è ingiustificata ed è la 4^rinunzia ad una gara di campionato; - rilevato il combinato disposto dell'art. 53 - 2 comma NOIF, dell'art. 10 CGS comma 1 e 4 nonché del C.U. FIGC-LND- CR Campania n. 1 del 6.7.2023, pg. 67, P.Q.M. delibera: a) rigetta il ricorso perché' non provato; b) di infliggere alla Società Casoria Calcio 2023 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/3 in favore della Società Castel Volturno Calcio 22; c) di comminare alla Società Casoria Calcio 2023. l'ammenda euro 1.900,00 per la 4^ rinunzia ad una gara di campionato; d) di escludere la Società Casoria Calcio 2023 dal campionato di competenza; e) di disporre che le società, che avrebbero dovuto incontrare in prosieguo la Società Casoria Calcio 2023, osservino un turno di riposo; f) di disporre che i risultati delle partite già disputate dalla rinunziante Società, vengano considerati nulli ai fini della classifica; g) dispone lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati ex art.110 NOIF comma 1; h) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. i) dispone che l'intero fascicolo sia inoltrato alla Procura Federale per gli accertamenti di rito".