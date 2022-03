Eccellenza Campania/Girone B - Il Sant'Antonio Abate sbanca il Vezzuto-Marasco: Nuova Napoli Nord sconfitta 1-2

L'una ormai già retrocessa in Promozione, l'altra è chiamata a collezionare punti per una migliore posizione in griglia playout. La Nuova Napoli Nord ospita il Sant'Antonio Abate allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida. Il team di casa, col destino segnato, è intenzionato a chiudere positivamente l'annata. I giallorossi arrivano in trasferta con l'obbligo di risalire la china.

Buona partenza per la compagine ospite che affonda il colpo nei minuti iniziali con una conclusione di Di Ruocco Falanga e con un tentativo di Sorriso: in entrambe le circostanze, Marchese risponde presente. Al 10' ci prova Della Femina, ma la traiettoria disegnata è larga. Al 13' c'è il vantaggio dei ragazzi di Criscuolo con Ambrogio Sorriso che sfrutta l'assistenza di Montuori e sblocca il risultato. Passano pochi minuti e Valerio Sorriso trova la via vincente con un guizzo che vale il raddoppio. Il Sant'Antonio Abate resta in zona offensiva e tiene alto il baricentro, ma al 27' c'è il primo sussulto dei locali con Sinigaglia. Al 30' Barbi, sugli sviluppi di un calcio di punizione, accorcia. Nel finale di frazione ci provano Sorriso e Montuori per i giallorossi, mentre i locali si intravedono in avanti con Camara. La ripresa si inaugura con un'iniziativa di Cavallini neutralizzata da Marchese, poi a prendere il sopravvento è l'imprecisione per Della Femina e Granato. All'80' Esposito cerca la gloria, ma il portiere locale è reattivo. L'ultima fiammata della sfida è ad opera della truppa di Criscuolo, ma il risultato non cambia ulteriormente.

Il tabellino

Nuova Napoli Nord: Marchese, Laudano, Ceso (47' Ferrari), Di Nardo (60' Egidio), Abruzzese (62' Sommella), Barbi, Sinigaglia, Gallifuoco (52' Vitale), Camara, Petrone. A disposizione: Ruggiero, Ielpo. Allenatore: Campagna

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco Falanga, Montuori, Della Femina, Cavallini, Vitale, Di Ruocco, Sorriso V., Tansella (73' Granato), Sorriso A., Esposito. A disposizione: Cimmino, Alfano, Fortunato, La Gatti, Lombardo, Gallo, Marigliano, Buscè. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Stefano D'Amato di Salerno

Marcatori: 13' Sorriso A. (SA), 20' Sorriso V. (SA), 30' Barbi (NN)

Ammoniti: Petrone, Sinigaglia, Barbi, Marchese (NN)