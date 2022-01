Eccellenza Campania/Girone B - Il Savoia di Carannante vola in classifica: tris al Barano in trasferta

Si torna finalmente in campo. La lunga pausa, tra le festività natalizie e la situazione Covid, va in archivio. Per il Savoia di mister Roberto Carannante c'è l'esame Barano del tecnico Isidoro Di Meglio. Gli isolani vanno a caccia di punti in chiave salvezza, gli oplontini sognano una rimonta clamorosa in classifica e puntano a superare momentaneamente la Frattese. E la partita che matura rispecchia i valori in campo delle due formazioni: i biancoscudati dominano e vincono, i padroni di casa non riescono a contenere la furia ospite.

La prima grande opportunità è per Esposito già al 3', il tiro a giro dell'attaccante sfiora il secondo palo. Passano tre minuti e Mennella è costretto a un doppio miracolo su Scarpa e ancora Esposito. Al 18' Grieco mette al centro un traversone per Trimarco, Esposito ne approfitta e calcia di prima intenzione: l'estremo difensore locale devia in angolo parando in stile futsal. Da un cross perfetto di Foti, Esposito impatta di testa e sigla la rete del vantaggio. Il Savoia gioca sulle ali dell'entusiasmo, al 26' De Stefano va in azione solitaria e calcia sul primo palo, Landi devia in corner. Al 39' diagonale vincente di Trimarco e raddoppio per il team di Torre Annunziata.

Il secondo tempo si apre ancora con gli oplontini in attacco: Trimarco vede e serve Liberti, tiro potente del numero 8 deviato in angolo da Mennella. Il centravanti ci prova col tap-in qualche secondo più tardi, sfiorando soltanto il tris. Al 60' c'è la chance più ghiotta per il Barano con De Stefano che calcia debolmente tra i guantoni di Landi. Al 62' Liberti pesca Scarpa al limite dell'area, il capitano scarica la conclusione verso lo specchio ma Mennella risponde presente. Il palo nega la gioia a Alcazar, sul fronte opposto Esposito è impreciso. Al 70' il Ninja sale in cattedra e trova lo 0-3 allo Stadio Di Iorio. All'87' un super Landi respinge una conclusione ravvicinata e blinda la porta. La partita si chiude con la replica di Mennella sul tentativo di De Stefano.

Il Savoia vince, mette la freccia e sale a 31 punti in classifica superando la Frattese che domani non scenderà in campo. Per il Barano arriva la dodicesima sconfitta in campionato.