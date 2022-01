Serie A Femminile - Rimonta e vittoria per il Pomigliano: Empoli ribaltato da Banusic e Dellaperuta

Una settimana difficile per il Pomigliano Femminile. La pesante sconfitta rimediata all’Ugo Gobbato contro la capolista Juventus ha aperto in maniera negativa il nuovo anno solare delle granata. Per le ragazze di Domenico Panico c’è l’occasione Empoli per rialzare la testa e conquistare un bottino utile in chiave salvezza. Scontro diretto tra le due formazioni, chiamate ad agguantare il traguardo permanenza nella massima categoria.

La prima grande opportunità del match è per Banusic. L’attaccante ospite prova a sorprendere le azzurre su una disattenzione, la botta sicura a pochi metri dalla porta trova il salvataggio della difesa. Al 13’ Dompig supera in velocità Capparelli e prova a scodellare al centro: una deviazione costringe James a rifugiarsi in corner. Al 15’ Capelletti è miracolosa. Contropiede ben gestito da Banusic che serve Salvatori Rinaldi davanti al portiere: l’attaccante carica il destro, ma l’estremo difensore mantiene invariato il risultato. L’undici partenopeo crea ancora un grattacapo alla retroguardia toscana con un calcio d’angolo non controllato da Capelletti: la truppa di Panico non trova la via del gol. Alla mezz’ora è James ad opporsi a Dompig, liberata da un filtrante dalla trequarti: provvidenziale l’intervento della numero 12 campana. Al 38’ l’Empoli sblocca il punteggio dagli sviluppi di un calcio d’angolo: tocco corto dalla bandierina, Mella pesca Bragonzi che insacca di testa. Nel recupero del primo tempo, James compie una grande parata sul destro angolato di Nichele.

Ad avvio ripresa Panico si gioca ben tre carte e rivoluziona l’undici di partenza. Al 49’ proprio la neo-entrata Dellaperuta colpisce di testa dopo la battuta di un corner: la girata è alta sopra la traversa. Trascorrono tre minuti e Ippolito mette al centro un pallone velenoso, Capelletti si distende e spazza lateralmente tagliando fuori Salvatori Rinaldi pronta al tap-in. Al 57’ ci prova Cinotti con un destro centrale, James blocca senza problemi. Al 62’ Banusic riceve da Dellaperuta e calcia di sinistro rientrando, Capelletti risponde presente. Al 65’ passaggio geniale di Ippolito per Banusic, la numero 17 mette a sedere il portiere e pareggia i conti. Al 69’, ancora in ripartenza, il Pomigliano prova a completare la rimonta con un mancino di Dellaperuta da posizione defilata: il piede della numero 1 dell’Empoli è prezioso. L'inerzia è a favore delle partenopee, la compagine toscana rischia sulle offensive delle ospiti. Al 77' si concretizza l'1-2 delle granata: traversone di Fusini, sponda di Banusic e zampata di Dellaperuta. A sette dal termine, James legge il tiro da pochi passi di Dompig. Sul ribaltamento di fronte Banusic si divora il tris.

Il match termina con una vittoria del Pomigliano che rimonta e batte l'Empoli: le ragazze di Panico conquistano tre punti fondamentali in ottica salvezza. Superata la Fiorentina in classifica e, in attesa dell'appuntamento del Napoli, sale ad otto lunghezze il margine sulla zona retrocessione.

Il tabellino

Empoli: Capelletti, Knol, De Rita (75' Brscic), Mella, Oliviero, Bellucci, Silvioni (80' Nocchi), Cinotti, Nichele (63’ Binazzi), Bragonzi, Dompig. A disposizione: Prugna, Morreale, Ciccioli, Nicolini, Puntoni, Sacchi. Allenatore: Ulderici

Pomigliano: James, Capparelli (46’ Toomey), Ejangue (46’ Vaitukaityte), Cox, Fusini (86' Puglisi), Tudisco, Mastrantonio (46’ Dellaperuta), Ferrario, Ippolito, Salvatori Rinaldi (63’ Landa), Banusic. A disposizione: Cetinja, Varriale, Massa, Schioppo. Allenatore: Panico

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Federico Fratello di Latina e Franco Iacovacci di Latina

Marcatrici: 38’ Bragonzi (E), 65’ Banusic (P), 77' Dellaperuta (P)

Ammonite: Capelletti, Oliviero (E) Fusini, Dellaperuta (P)