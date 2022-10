Eccellenza Campania/Girone A - Al Pompei basta Marin: Sant'Antonio Abate ko e vetta vicina

Squadra in casa Pompei F. C.

Prosegue la marcia in campionato del Pompei che batte anche il Sant'Antonio Abate allo Stadio Bellucci e conquista tre punti che avvicinano la squadra alla vetta della classifica. La formazione di Roberto Carannante supera la compagine di Mario Di Nola al termine di una gara combattuta e in equilibrio per larghi tratti.

La partita si apre con una punizione di Vitale appena fuori dall'area, la barriera respinge. Al 15' inserimento di Marciano che va alla conclusione, Alcolino riesce a bloccare in due tempi. Passano due minuti e un calcio piazzato di Della Femina dal limite sinistro dell'area trova la respinta della difesa. Al 20' un traversone insidioso di Di Paola trova i guantoni sicuri di Alcolino a neutralizzare la sfera. Al 24' Improta ci prova di controbalzo, ma la traiettoria è alta. Al 32' si sblocca il risultato in favore del Pompei. Malafronte sfrutta l'errore avversario, si allarga e piazza un diagonale che Alcolino riesce ad allontanare. Marin raccoglie al limite e con un rasoterra deposita nel sacco. Al 42' Malafronte non trova lo specchio, sul capovolgimento Della Femina spedisce sul fondo.

Al ritorno in campo, Di Paola pesca Di Pietro che fa da sponda per Malafronte: Alcolino blocca in qualche modo. Al 56' conclusione di Sorriso, Barbato è presente sulla giocata giallorossa. Al 65' Alcolino si oppone a Di Paola, poco più tardi Galesio spara alto di testa. Al 68', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il Pompei sfiora il raddoppio: soltanto la base del palo nega la gioia ad Albanese, abile a staccare più in alto di tutti. Al 77' Gargiulo lancia Malafronte che pennella per Galesio: nuovamente Alcolino riesce a deviare la conclusione. Dopo una serie di cambi da una parte e dall'altra, si chiude la sfida del Bellucci: il Pompei trionfa e si mette a -1 dalla vetta. Per il Sant'Antonio Abate arriva la quarta sconfitta in campionato.