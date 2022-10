Eccellenza Campania/Girone A - Ancora uno stop per l'Ischia in trasferta: l'Atletico vince con Foti e Labriola

Punti sicuri per la salvezza in casa Atletico Calcio, per la capolista Ischia arriva un altro stop in esterna. La nona giornata del campionato di Eccellenza riserva il confronto dello Stadio Vittorio Papa di Cardito tra la brigata di De Michele e gli uomini di Buonocore. I primi vanno a caccia di punti chiave per l'obiettivo permanenza nella categoria, i secondi mirano a mantenere la vetta della graduatoria. In una buona cornice di pubblico, va in scena una gara combattuta e che premia la truppa locale.

La partita vive di fiammate, ma conferma un particolare: i gialloblù trovano sempre difficoltà contro squadre chiuse. E i padroni di casa ne approfittano per colpire. Su una ribattuta dal limite dell'area al 12', Foti si avventa e calcia: la traiettoria buca Gemito e sblocca il risultato. Un colpo duro per la compagine isolana che prova a reagire, ma la rete trovata sugli sviluppi di un calcio piazzato è annullata per fuorigioco. Gli ischitani si affidano alle giocate da fermo e alle pennellate in area, ma la retroguadia di De Michele controlla e non rischia. I ragazzi di Buonocore cercano di appoggiarsi sulle iniziative di Simonetti a sinistra e Mattera a destra, ma il risultato non cambia. Nel corso del secondo tempo, l'Ischia mantiene un atteggiamento d'attacco con l'intenzione di ritrovare l'equilibrio nel parziale. È ancora l'Atletico, però, a trovare la via del gol con Labriola che, proprio come accaduto nel primo tempo con Foti, sfrutta l'occasione clou e punisce gli avversari per il raddoppio al 58'. Il punteggio non cambia più, nonostante Buonocore decida di cambiare radicalmente l'undici di partenza: l'Atletico controlla il doppio vantaggio, non concede spunti particolari all'Ischia e si assicura i tre punti al triplice fischio.

Il tabellino

Atletico Calcio (4-3-3): Maraolo, Calone, Esposito, Viglietti, Bove, Sannino, Grieco, Foti, Labriola, Cardillo, La Pietra. A disposizione: Diodati, Corbi, Romanici, Costanzo, Giordano, Lucarelli, Nascari, Lepre, Salazaro. Allenatore: De Michele

Ischia (4-3-3): Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Arcamone K., Trofa, Matute, Arcamone M., Mattera, Scalzone, Simonetti. A disposizione: Mazzella, Matarese, Ballirano, Patalano, Pesce, Padin, Cibelli, Starita, De Luise. Allenatore: Buonocore

Arbitro: Ciro Riglia di Ercolano

Marcatori: 12’ Foti (A), 58’ Labriola (A)