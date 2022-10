Eccellenza Campania/Girone A - Riecco l'Ischia: tre gol al Villa Literno al Mazzella

Una vittoria convincente al termine di una settimana non semplice, per l'Ischia di Enrico Buonocore arrivano altri tre punti: battuto il Villa Literno allo Stadio Mazzella. Cinici, spietati e concreti: i gialloblù sfruttano gli errori in disimpegno dei casertani e calano il tris. Prestazione di spessore per gli isolani che si riprendono la vetta della graduatoria dopo il sorpasso momentaneo del Napoli United.

Il match si sblocca dopo due giri di cronometro con Trofa che approfitta di un clamoroso errore di Merola e insacca a porta sguarnita. Al 5' Simonetti serve ancora l'autore del gol che si coordina al volo ma spedisce sul fondo col destro. Attorno al quarto d'ora, amnesia difensiva degli ischitani che rischiano su un calcio piazzato dalla bandierina: Gemito salva su Severini prima e Lagnena poi. Al 23' Simonetti allarga per Trofa che di prima pesca De Simone in area: botta sicura del centrocampista e raddoppio locale. Al 33' Padin, ben servito da Arcamone, non riesce a sfruttare l'errore di Idioma: tris divorato per l'attaccante. Nel finale di frazione ci prova anche Simonetti, la conclusione è centrale e facile preda di Merola. Nel secondo tempo, c'è l'amministrazione tranquilla dell'Ischia che concede davvero pochissimo agli avversari. Il Villa Literno non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Gemito e al 57' va vicino al crollo totale. Simonetti, su mattonella invitante, sfiora il terzo gol per gli uomini di Buonocore. Al 69' ancora uscita sbagliata per gli ospiti, Simonetti appoggia per Scalzone che firma il 3-0. nel finale Cibelli e Patalano sfiorano altresì il poker.

Il tabellino

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Mattera, Arcamone M. (82’ Patalano), Matute, De Simone (71’ Arcamone K.), Trofa (84’ Starita), Padin (64’ Scalzone), Simonetti (75’ Cibelli). A disposizione: Mazzella, Ballirano, Pesce, De Luise. Allenatore: Buonocore

Villa Literno: Merola, Idioma, Severino, Falco, Lagnena (66’ Giannetti), Di Monte (78’ Albano), Cafaro, Pragliola (50’ Ammaturo), Di Costanzo (78’ Romano), Gioielli, Lepre. A disposizione: Mallardo, Diana, Barra, Conte, Morgese. Allenatore: Amorosetti

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 2’ Trofa (I), 23’ De Simone (I), 69’ Scalzone (I)

Ammoniti: Lagnena, Falco (VL)