Ancora un'esclusione dal campionato, è ufficiale. Cambia la classifica

È arrivata anche l’ufficialità. Agli annunci degli ultimi giorni si è aggiunto il comunicato del Giudice Sportivo Territoriale che, letta la nota inoltrata dalla società Real Aversa, ha confermato l’estromissione della società dal campionato di Eccellenza. Lo storico club normanno, con un recente passato in Lega Pro e reduce dalla retrocessione dalla Serie D dello scorso anno, chiude anzitempo la stagione.

La Casa Reale Holding, proprietaria anche di Savoia e Portici, non avendo ricevuto alcun interesse dall’imprenditoria locale, ha ritirato la squadra dal torneo. Il Giudice Sportivo ha multato il club, con 3mila euro di ammenda, per la richiesta di esclusione dal campionato. Le squadre che avrebbero dovuto incontrare la Real Aversa osserveranno un turno di riposo. La classifica è stata rivoluzionata, i risultati delle partite disputate infatti sono stati considerati nulli. È stato disposto inoltre lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati.

Prosegue la complicata stagione per il Girone A di Eccellenza (con tre napoletane in lotta per la promozione). Dopo l’uscita di scena del Casoria, tocca alla Real Aversa. A dieci giornate dal termine della competizione, cambia ancora la classifica, con formazioni che si ritrovano anche con 9 punti in meno rispetto a quelli effettivi, conquistati sul campo.

La nuova classifica

Acerrana 50

Pompei 48

Nola 46

Montecalcio 35

Puteolana 33

Albanova 31

Mariglianese 30

Afragolese 29

Castel Volturno 28

Ercolanese 28

Givova Capri Anacapri 24

Quarto Afrograd 22

Savoia 21

Real Forio 20

Pomigliano 10

Rione Terra 5