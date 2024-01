L'Acerrana vince allo scadere, battuta la Puteolana. Il Pompei risponde, ma la distanza resta invariata

Una vittoria in extremis per l’Acerrana di Giovanni Sannazzaro, battuta la Puteolana di Ivan De Michele con una rete di Elefante nel finale. Dopo una prima fase di studio e di interruzioni per lo spirito agonistico delle due squadre, è la capolista a pungere con una conclusione di Ndiaye su passaggio di De Simone: Pirone si oppone al 10’. A metà primo tempo gli ospiti si rendono pericolosi con Laringe che, da posizione defilata, manda la sfera a centimetri dal palo. Il numero 7 ci riprova al 43’, il suo sinistro termina sul fondo. In avvio di ripresa il Toro va alla ricerca della rete del vantaggio, al 60’ Lepre appoggia per De Simone che calcia in porta e chiama in causa l’estremo difensore. Al 75’ invece è Rendina protagonista con un grande intervento sulla punizione calciata da Amelio. La prima della classe tenta di sbloccare il match con Esposito ma il tocco dell’attaccante finisce a lato. Allo scadere Elefante raccoglie il pallone, entra in area e fulmina Pirone: i padroni di casa mandano ko i Diavoli Rossi e si assicurano la posta in palio all’Arcoleo. Vince anche il Pompei di Gennaro Scarlato, superato a domicilio il Castel Volturno. La squadra dell’ex Napoli si impone allo stadio Conte di Mondragone (0-3) con le reti di Malafronte al 16’, di Caso Naturale al 32’ e di Guarracino all’84’. Resta dunque invariata la distanza in vetta, con l’Acerrana a +7 sull’inseguitrice.