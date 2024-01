Lo sfogo del presidente: "Squadra costruita per dominare, non mi sta ripagando: sono deluso. Playoff? Non li faremo"

Passo falso in casa del Nola nello scontro diretto, la distanza che aumenta dalla vetta della classifica e la delusione del presidente al termine della partita. Non è stato un mercoledì brillante per il Pompei, sconfitto in trasferta e ora a -9 dalla capolista Acerrana. Nonostante gli investimenti economici e l’organizzazione del patron Francesco Mango, la squadra si ritrova a dover inseguire la compagine granata. Disappunto del numero uno rossoblù al triplice fischio:

“Gli avversari sono entrati in campo con il piglio giusto, hanno avuto voglia di vincere questa partita e hanno portato meritatamente a casa il risultato. La mia squadra non poteva sbagliare più, lo sapevamo. Abbiamo rallentato con il Montecalcio e la corsa si è complicata, con il Nola abbiamo addirittura perso e ora si fa veramente dura. È vero che ci sono ancora tante partite da affrontare, ma ci vuole carattere per dimostrare di valere di più da chi comanda. Con la cattiveria calcistica vista oggi, questa squadra non va da nessuna parte. Sono deluso. Faccio di tutto per farli stare bene, ma non vengo ripagato dell’amore che trasmetto nei loro confronti. Classifica? Lo sapevamo del distacco in classifica dalla prima della classe, avanti con merito. Non voglio piangermi addosso, ma vedo una squadra che avrà difficoltà a rincorrere. Il nostro obiettivo è uno: vincere il campionato. Questo sogno sta svanendo. I playoff non li faremo. Comando io e i playoff non si fanno. Mi dispiace, ma il nostro obiettivo è chiaro. Ho costruito una squadra per dominare questo campionato. Ci sono anche altre squadre che hanno dimostrato di essere più brave, ma non mi aspettavo tutto questo. Basta scuse e chiacchiere, i giocatori vanno in campo e ad oggi sono deluso”.