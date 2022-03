Serie C/Girone C - La Turris si impone sulla Fidelis Andria: Leonetti match winner

Serie C Girone C

Posticipo della trentesima giornata del Girone C di Serie C. Allo Stadio Amerigo Liguori si disputa la gara tra Turris e Fidelis Andria. I biancorossi di Bruno Caneo, dopo aver archiviato il momento di flessione, sono reduci da prestazioni convincenti contro Foggia e Campobasso (partita fermata al termine del primo tempo a causa della neve, ndr). Per i pugliesi di Vito Di Bari, invece, la vittoria di Taranto ha rinnovato fiducia per il traguardo salvezza.

Buon avvio per i Corallini che ci provano subito con Leonetti e Giannone, ma entrambi non inquadrano lo specchio. Al 3' Santaniello scappa sul filo del fuorigioco, supera Saracco con un colpo sotto: il palo nega la gioia all'attaccante. Al 5' ci prova Tascone da fuori, la traiettoria è imprecisa. Gli ospiti si intravedono in avanti con una conclusione di Ciotti controllata da Perina. Al 19' Caneo perde Giannone per un problema fisico dopo uno scontro di gioco, il tecnico di Alghero utilizza la carta Pavone. Al 26' Franco scarica un mancino dopo una manovra corale: la sfera termina di poco a lato. Al 34' buona chance costruita da Bonavolontà, soltanto un brivido per i padroni di casa. L'ultimo affondo pericoloso del primo tempo è dei ragazzi di Di Bari con un tiro di prima intenzione di Di Piazza leggermente largo.

La cronaca del secondo tempo si apre con una ghiotta occasione per la Turris al 55'. Santaniello impegna seriamente Saracco, sulla ribattuta Pavone ci prova in rovesciata e fallisce a porta sguarnita. Sul ribaltamento di fronte Perina respinge un rasoterra di Gaeta: sulla sfera si avventa Ciotti che colpisce il palo. I biancorossi cercano di innescare Nunziante e Leonetti, ambedue finiscono in posizione irregolare e il direttore di gara invalida le giocate. Al 70' Zampa tenta la spaccata sugli sviluppi di un corner battuto da Tascone, mira sballata. Al 75' Di Piazza sfiora il vantaggio, ma sul versante opposto Leonetti trova l'angolino con un destro impeccabile dopo una respinta corta. Al 90' Riggio va vicino al pareggio. Non succede nulla nel recupero della sfida, la Turris si impone di misura sulla Fidelis Andria e prosegue la marcia nella zona playoff.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Zampa; Ghislandi, Tascone, Franco, Nunziante (86' Finardi); Giannone (19' Pavone - 79' Bordo), Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Loreto, Primicile, Zanoni, Lame, Iglio, D'Oriano, Nocerino. Allenatore: Caneo

Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Risolo, Bonavolontà (66' Urso); Gaeta (61' Sorrentino), Bubas, Ciotti (79' Ortisi); Di Piazza. A disposizione: Vandelli, Donini, Carullo, Legittimo, Bolognese, Messina, De Marino, Leonetti, Bortoletti. Allenatore: Di Bari

Arbitro: Virgilio di Trapani

Marcatori: 77' Leonetti (T)

Ammoniti: Zampa (T), Risolo (FA)