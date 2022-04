Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: il presidente ha assistito all'intera seduta di allenamento

Mattinata a Castel Volturno per Aurelio De Laurentiis. Il presidente, giunto presso il centro tecnico, ha assistito all'intera seduta di allenamento a bordo campo.

Il patron azzurro ha voluto far sentire la propria presenza dopo le ultime settimane difficili per i risultati maturati contro Fiorentina, Roma ed Empoli. In palio ora c'è ancora la qualificazione alla prossima Champions League, con il Napoli che dovrà mettere in cascina gli ultimi punti necessari per tornare dopo tre anni nella massima competizione europea per club.

Stasera, intanto, si parte con la prima cena serale di gruppo post allenamenti.