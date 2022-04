Napoli, niente ritiro permanente: via alle cene serali post allenamento

Niente ritiro permanente per il Napoli. Ne è passata di acqua sotto i ponti tra il primo comunicato ufficiale del club partenopeo nell'immediato post partita di Empoli ed il terzo diramato nella mattinata di lunedì.

In mezzo, evidentemente, un confronto tra Spalletti e la società che ha portato, poi, alla novità finale delle cene serali post allenamento, che partiranno proprio nelle prossime ore e che prevedono il ritorno a casa per staff e calciatori al termine. Un modo per guardarsi in faccia, anche lontano dal tappeto verde, e provare a ritrovare il bandolo della matassa dopo il crollo delle ultime tre partite, evitando di compromettere la stagione. Fondamentale, infatti, sarà ora portare a casa quegli ultimi punti necessari per centrare la qualificazione in Champions League dopo tre anni e, perchè no, difendere il terzo posto dall'assalto della Juve, ormai ad un solo punto di distanza dopo la vittoria in casa del Sassuolo, prossimo avversario degli azzurri sabato prossimo al Maradona.

In cosa consisteranno le cene post allenamento

Per quanto riguarda le cene post allenamento, il Napoli nel terzo comunicato ufficiale ne ha precisato le modalità. Si tratterà, secondo quanto illustrato dal club partenopeo, di "incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione".