Ischia e Portici, definite le avversarie al preliminare di Coppa Italia: gialloblù in trasferta contro la Nocerina, al San Ciro arriva il Manfredonia

Due settimane al ritorno in campo, Ischia e Portici si preparano alla prima uscita ufficiale. La formazione gialloblù, allenata da Enrico Buonocore e neopromossa in Serie D, si appresta a vivere il ritorno nella quarta serie nazionale. Il club azzurro, in un’estate movimentata sul piano societario, è al lavoro agli ordini di Teore Grimaldi in vista dell’esordio. Nelle battute finali di agosto, infatti, le due squadre torneranno sul rettangolo verde per dare lo start alla nuova stagione.

La nota della LND

Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2023/2024. La 23ª edizione prenderà il via domenica 27 agosto alle ore 16.00 con le 38 sfide ad eliminazione diretta. Al preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 17 club vincenti dei playout 2022/2023 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto dei gironi a 18 sodalizi, al 14° in quelli a 20 squadre, le 5 squadre ripescate, il Casarano con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina, una società ad avvenuta definizione dell’organico.

Al 1° turno, in programma il 3 settembre, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club aventi diritto. Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni della Coppa Italia fino alle semifinali. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

Abbinamenti Turno Preliminare - domenica 27 agosto - ore 16.00

Gara 30 Nocerina-Ischia

Gara 32 Portici-Manfredonia