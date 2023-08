Serie D, posticipato l'inizio della stagione: le nuove date comunicate dalla LND

Bisognerà attendere ancora per il debutto ufficiale della nuova Serie D, in tutte le sue competizioni: dal campionato alla Coppa Italia, slitta l’inizio della stagione 2023/24. A comunicarlo la Lega Nazionale Dilettanti che ha annunciato le nuove date. Il Turno Preliminare di Coppa si giocherà il 27 agosto, mentre il 1° Turno andrà in scena il 3 settembre. L’esordio dei nove gironi, che saranno ufficializzati nei prossimi giorni assieme ai calendari, scatteranno domenica 10 settembre.

La nota della LND

La Lega Nazionale Dilettanti,

- Preso atto dell’istanza formulata dal Coordinatore del Dipartimento Interregionale;

- Ritenuta l’opportunità di posticipare l’inizio dell’attività relativa alla Stagione Sportiva 2023/2024,

Comunica

a tutte le Società in organico le date di inizio della Stagione Sportiva 2023/24, così come di seguito specificate:

Coppa Italia Serie D

Turno Preliminare: Domenica 27 Agosto 2023

1° Turno: Domenica 3 Settembre 2023

Campionato Serie D

1° Giornata: Domenica 10 Settembre 2023