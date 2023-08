Coppa Italia Dilettanti - Ufficializzati i gironi e il programma della prima giornata

Il Comitato Regionale ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Dilettanti. Dodici gironi per tre squadre, sarà questa la prima fase che riguarderà le compagini di Eccellenza Campania. Lo start al torneo ci sarà il prossimo 27 agosto, poi si tornerà in campo dopo tre giorni (30 agosto, ndr) e il 3 settembre andrà in scena l’ultima giornata.

Girone A - Castel Volturno, Real Aversa, Albanova

Girone B - Puteolana, Rione Terra, Real Forio

Girone C - Montecalcio, Casoria, Afragolese

Girone D - Savoia, Real Acerrana, Pomigliano

Girone E - Nola, Ercolanese, Mariglianese

Girone F - Pompei, Givova Capri Anacapri, Quarto Afrograd

Girone G - Virtus Avellino, Audax Cervinara, Apice

Girone H - Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Scafatese

Girone I - Salernum Baronissi, Prosangiorgese, Città di Solofra

Girone L - Rossoblù Castel San Giorgio, Sarnese, Costa D’Amalfi

Girone M - Faiano, Buccino Volcei, Giffoni Sei Casali

Girone N - Calpazio, Sapri, Agropoli

Il programma della prima giornata

Castel Volturno-Real Aversa

Puteolana-Rione Terra

Montecalcio-Casoria

Savoia-Real Acerrana

Nola-Ercolanese

Pompei-Givova Capri Anacapri

Virtus Avellino Santo Stefano-Audax Cervinara

Sant’Antonio Abate-Santa Maria la Carità

Salernum Baronissi-Prosangiorgese

Rossobòù Castel San Giorgio-Sarnese

Faiano-Buccino Volcei

Calpazio-Sapri