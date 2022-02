Coppa Campania - Il Micri batte il Rione Terra nella sfida d'andata: decide Berrino

Primo atto dei quarti di finale di Coppa Campania. Allo Stadio Paolo Borsellino di Volla va in scena il confronto d'apertura tra il Micri e il Rione Terra. La squadra di Marchisano è reduce dal successo col tris sullo Striano, la formazione di Monaco arriva al match col pareggio beffa rimediato al Chiovato nel derby col Montecalcio.

Testa a testa non esaltante, incontro contratto nell'andata del turno eliminatorio. Prima frazione con occasioni sporadiche da una parte e dall'altra. Lo spartito tattico è chiaro: i padroni di casa gestiscono il possesso e attendono il momento giusto per colpire, gli ospiti - rimaneggiati - occupano gli spazi e puntano a ripartire. Al 10' Auriemma si mette in evidenza con una conclusione controllata da De Bellis, poco dopo tocca a Di Giacomo intravedersi in attacco con una giocata personale sfumata con un tiro non perfetto. Al 21' il Rione Terra si rende pericoloso con un traversone di Barletta verso il secondo palo, Carandente pesca Grieco che si incunea tra gli avversari ma calcia fuori. Al duplice fischio è 0-0.

La ripresa rispetta il canovaccio del primo tempo. Al 51' scatto in profondità di Di Giacomo che salta l'estremo difensore e conclude a porta sguarnita: Bullone salva sulla linea con un grande intervento. Al 54' Grieco va a contrasto con un avversario, il pallone giunge a Mennella: il classe 2003 non inquadra lo specchio e scarica alto sopra la traversa. Dopo una rete annullata per fuorigioco a Panico, il risultato si sblocca al 78' in favore del Micri. Cross con conseguente sponda, Berrino si fa trovare pronto all'appuntamento e colpisce di testa da pochi passi. I ragazzi di Monaco hanno la chance di pareggiare nel finale, ma Cocciardo trova l'opposizione dei guantoni del portiere. Non succede più nulla, termina 1-0 per i locali e la qualificazione resta in bilico: tra due settimane ci sarà il ritorno che decreterà la semifinalista.