Coppa Campania - Pareggio senza reti nei quarti di finale d'andata: 0-0 tra Carotenuto ed Ercolanese

Torna la Coppa Campania. Lo Sporting Club Ercolanese è atteso dal doppio confronto col Carotenuto nei quarti di finale della competizione. La sfida d'andata vede i vesuviani impegnati in esterna su un rettangolo da gioco insidioso e ostico.

Partita bloccata nei primi minuti, le due formazioni trovano difficoltà ad affondare il colpo. Il primo sussulto arriva al 19' ed è della squadra di casa con Esposito che si avventa su un cross dalla sinistra e calcia: traiettoria larga. Trascorrono dieci giri di orologio e gli irpini sfiorano ancora il vantaggio con un tiro di Sorrentino che termina sul fondo. Nel finale di tempo, nuova chance per il Carotenuto in contropiede. Palmieri, al limite, libera la conclusione: Uliano è attento e respinge. È l’ultimo squillo della prima frazione che si chiude senza recupero sullo 0-0. Lo spartito della gara resta identico anche nella ripresa. Traversone di Palmieri all'avvio, flipper in area e Schettino da pochi passi si divora il gol con un colpo di testa. Al 69' punizione dal limite di Sorrentino, Uliano si distende e salva. Al 75' si intravedono in avanti i granata: gran controllo del subentrato Mosca che dribbla un avversario e conclude da posizione defilata, Vacchiano si rifugia in angolo. Poco dopo, il portiere locale deve opporsi con un rifletto al tentativo da palla inattiva di Sannino. Si chiude senza reti la partita d'andata, il passaggio del turno si deciderà tra due settimane al Solaro.

Il tabellino

Carotenuto: Vacchiano ‘01, Esposito ‘03 (57’ Orefice ‘03), Maresca (63’ Patriciello ‘03), Auriemma, Albertini, Cossentino, Sorrentino, Schettino (60’ Pirone), Simeri (77’ Scippa), Palmieri (51’ Cardore), Tedeschi. A disposizione: Bruno ‘01, Scippa, Andres, Monda ‘02, Biancardi. Allenatore: Francesco Bianco

S.C. Ercolanese: Uliano, Gargiulo, Formisano ‘02, Carbonaro, Di Dato, Sannino, Di Micco Daniele ‘03 (57’ Mosca), Cefariello ‘02 (68’ Di Meo ‘01), Ioio (95’ Caracciolo ‘01), Pezzella, Campese (70’ Di Micco Dav.). A disposizione: Buonanno ‘02, Trambarulo ‘03, Rossi, Tufano, Battilo ‘03, Caracciolo.

Arbitro: D’Auria (Napoli)

Assistenti: Di Rosa (Torre Annunziata) – Infante (Battipaglia)

Ammoniti: Esposito (C), Albertini (C), Orefice (C), Sorrentino (C), Di Meo (E), Carbonaro (E)