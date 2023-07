Napoli, note liete da Coli Saco: "Ricorda un po' il primo Vieira nelle movenze"

Con i nazionali sbarcati in Trentino solamente negli ultimi giorni, la prima parte del ritiro del Napoli a Dimaro si è rivelata propizia per scoprire alcuni giovani interessanti di proprietà del club partenopeo.

Tra questi c'è Coli Saco, con un passato nelle giovanili del Milan, reduce dal prestito alla Pro Vercelli in Serie C dove si è messo in luce collezionando 34 presenze e 3 gol in campionato. Il 21enne centrocampista ha ben impressionato nel primo test amichevole contro l'Anaune, realizzando anche un bel gol nella ripresa.

Del franco-maliano ne ha parlato l'ex campione del Mondo 1982 Ciccio Graziani nel corso della trasmissione "Fuorigioco" in onda su Tele A. "Saco mi ricorda un po' il primo Vieira nelle movenze", ha detto l'allenatore, che sta seguendo in questi giorni da vicino il ritiro azzurro a Dimaro.