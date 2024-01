Clamoroso Napoli Femminile, battuta la Roma nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia

Un risultato clamoroso. Il Napoli Femminile, ultimo in campionato, batte la Roma, capolista della Serie A, nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia: le ragazze di Biagio Seno mandano ko la corazzata giallorossa allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, decidono le reti di Chmielinski e Kobayashi. Il ritorno è previsto ad inizio febbraio.

Occasione ad avvio partita per le ospiti. Greggi innesca Glionna che serve Viens al centro, Di Marino chiude in anticipo. La replica delle azzurre non si fa attendere con una ripartenza sull’asse Corelli-Lazaro, Korpela si oppone in uscita. Al 13’ conclusione imprecisa di Greggi dopo una respinta della difesa sul cross di Pellegrino Cimò. Passano quattro minuti e Viens, dopo un suggerimento di Kumagai, impegna Beretta con una girata di prima intenzione. Le capitoline restano in zona avanzata, ma sbandano alla mezz’ora. Valdezate sbaglia il retropassaggio, Corelli ne approfitta e viene fermata in maniera irregolare da Korpela: il direttore di gara assegna la massima punizione alle partenopee. Chmielinski si presenta sul punto di battuta, spiazza il portiere e porta avanti il Napoli. La Roma va alla ricerca del pareggio, soltanto la traversa nega la gioia alla punizione di Glionna al 40’.

La pressione della squadra ospite continua anche nella ripresa, all’alba del secondo tempo sono due le opportunità costruite da Viens e neutralizzate da Beretta. Al 53’ Glionna prova a sorprendere l’estremo difensore di casa che risponde ancora presente. Le azzurre tentano di colpire, sfruttando il posizionamento errato della difesa avversaria: Corelli serve del Estal che si divora la chance, mandando su Korpela. Al 63’ la neo entrata Giacinti non riesce ad insaccare in scivolata sul tentativo di Feiersinger, poi è Bartoli a graziare le partenopee dopo un tocco di Pettenuzzo. Beretta sale ancora in cattedra su Giugliano (77’) e Tomaselli (78’), sul capovolgimento di fronte Kobayashi supera la retroguardia capitolina e raddoppia con il mancino. Dopo quattro minuti di recupero, il Napoli si assicura il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia: battuta per 2-0 la Roma.

Il tabellino

Napoli (4-3-1-2): Beretta; Di Bari (18’ Bertucci), Di Marino, Pettenuzzo, Pellinghelli; Giai (58’ Langella), Kajzba, Gallazzi (46’ Kobayashi); Chmielinski (46’ del Estal); Corelli (79’ Veritti), Lazaro. A disp.: Fabiano, Bacic, Mauri, Cammarano. All.: Seno

Roma (3-5-2): Korpela; Bartoli, Valdezate, Minami; Pellegrino Cimò (79’ Sonstevold), Greggi, Kumagai (62’ Giugliano), Feiersinger (67’ Tomaselli), Serturini (62’ Giacinti); Glionna (79’ Haavi), Viens. A disp.: Ceasar, Ohrstrom, Linari, Testa, Ciccotti. All.: Spugna

Arbitro: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano

Reti: 36’ rig. Chmielinski, 80’ Kobayashi

Ammonizioni: Di Marino (N)