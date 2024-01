Dieci sconfitte in dodici partite, Napoli Femminile sempre più giù: la Fiorentina espunga Cercola

Dicembre in leggera ripresa con due pareggi consecutivi, il nuovo anno fa ripiombare il Napoli Femminile nell’incubo sconfitte. Stop interno per la squadra di Biagio Seno, la Fiorentina si impone al Piccolo di Cercola e condanna le campane alla decima battuta d’arresto in campionato.

La prima occasione della partita è di marca azzurra in ripartenza, ma Schroffenegger risponde presente su del Estal al 9’. L’azione si ribalta e la squadra viola sfiora il gol al quarto d’ora di gioco. Sul traversone di Catena, Lundin impatta di testa e Bacic si oppone con l’aiuto del palo. Sulla respinta Mijatovic calcia, il salvataggio di Di Bari nega la gioia all’avversaria. Le partenopee tornano a vedersi in attacco con una botta dalla distanza di Chmielinski, poi le ospiti provano ad affondare il colpo con un tiro di Parisi che si spegne di poco fuori al 26’. Passano due minuti e Pettenuzzo è provvidenziale su Lundin, ma al 32’ con una deviazione sul tiro di Boquete beffa Bacic e a Cercola si stappa la sfida. Il Napoli reagisce subito con l’incornata di del Estal allontanata sulla linea da Severino.

La ripresa si apre con un suggerimento di Mijatovic dalla corsia, Lundin stacca e spedisce sul fondo. Al 56’ la Fiorentina raddoppia con Catena che, di testa su assist di Erzen, concretizza. La formazione toscana ha la chance per chiudere la gara al 60’, ma Georgieva grazia le azzurre divorandosi il tris da due passi. La squadra di casa prendere coraggio e accorcia con un rigore di del Estal al 71’. Le viola non ci stanno e rispondono due giri di lancette dopo con Longo: appena entrata in campo, l’attaccante riceve da Boquete e fulmina Bacic. Le ragazze di Seno restano aggrappate alla partita e all’80’ riducono di nuovo lo svantaggio con un mancino vincente di Corelli. Speranze azzurre vanificate da Johannsdottir che fa poker all’87’. La Fiorentina sbanca lo stadio Piccolo (2-4), per il Napoli arriva la decima sconfitta in campionato.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Bacic; Bertucci, Pettenuzzo, Di Bari, Kobayashi; Giacobbo, Gallazzi, Pellinghelli (59’ Kajzba); Lazaro (53’ Corelli), Chmielinski, del Estal. A disp.: Beretta, Fabiano, Cammarano, Di Marino, Mauri, Banusic. All.: Seno

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Faerge, Agard, Georgieva, Erzen (77’ Toniolo); Catena, Parisi (77’ Johannsdottir), Severini; Boquete (84’ Spinelli), Lundin (64’ Longo), Mijatovic (64’ Janogy). A disp.: Baldi, Cinotti, Hammarlund, Zanoli. All.: De La Fuente.

Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo

Reti: 32’ Boquete (F), 56’ Catena (F), 71’ rig. del Estal (N), 73’ Longo (F), 80’ Corelli (N), 87’ Johannsdottir (F)

Ammonizioni: Gallazzi (N)