Cassano tuona: "Il Napoli farà fatica ad entrare in Champions"

Al Napoli di Rudi Garcia non basta la vittoria corsara a Frosinone. Per Antonio Cassano gli azzurri rischierebbero addirittura di entrare in Champions quest'anno.

Nell'ultima puntata della Bobo TV, il barese ha così spiegato la sua previsione: "Rudi Garcia è una bravissima persona e gli faccio un in bocca al lupo. Ripetere quello che ha fatto Spalletti sarà impossibile. Ho una sensazione e dirò una cosa forte, cioè che il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro. Anche se con Osimhen parti già dall'1-0. Garcia è adatto solo a gestire e non a dare qualcosa in più. Quando finirà l'adrenalina, la bolla si sgonfierà e il Napoli rischierà di non entrare nemmeno in Champions".