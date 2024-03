"Tutti i miei calciatori in panchina erano in pantaloncini e non in tuta, pronti ad entrare": Calzona e il segnale forte

Nel corso della conferenza stampa post partita di Napoli-Juve, il tecnico azzurro Francesco Calzona ha rivelato un particolare importante per far capire come la squadra sia sul pezzo mentalmente.

"Chi entra mi dà sempre una mano. Questo è un segnale forte. Alla fine del primo tempo tutti erano pronti ad entrare, cosa che non è scontata. Di solito i calciatori che stanno fuori, prima di andare a scaldarsi ci mettono cinque minuti. Invece ho visto che erano tutti pronti, in pantaloncini, e non con la tuta. E per me questi sono segnali importanti. Si parte da qui", ha spiegato l'allenatore calabrese.