Calciomercato Serie D - D'Angelo nuovo attaccante della Palmese, il Portici ingaggia Squerzanti. Ischia-Pastore, intesa per la permanenza

Un centravanti per la nuova Palmese di Savio Sarnataro: la società rossonera ha ufficializzato l’acquisto di Antonio D’Angelo. L’attaccante classe 1998, che in passato ha vestito le maglie di Nola, Sorrento e Mariglianese, si trasferisce a Palma Campania. 1,85 cm di grinta e senso del goal, prima punta moderna capace di svariare su tutto il fronte offensivo, ma abile anche in fase difensiva. Dopo aver lasciato il segno nelle altre realtà campane, il ventiquattrenne napoletano riparte dal Comunale.

Il Portici annuncia l’accordo con il calciatore Ivan Squerzanti, primo rinforzo per mister Teore Grimaldi. Elemento offensivo, classe 1999, proveniente dal Gladiator e cresciuto nel giovanile della Roma e del Torino, ha collezionato nell’ultima stagione 31 presenze con 3 reti stagionali. Complessivamente, il calciatore può vantare ben 134 presenze in categoria con 24 reti.

Intanto, in casa Ischia si lavora in vista del ritiro estivo che partirà il prossimo 24 luglio. La dirigenza è pronta a muovere i primi passi sul mercato, l’obiettivo è costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, di ritorno in Serie D. Si pensa anche alla permanenza di alcuni calciatori e con il difensore Gabriele Pastore si va verso l’intesa per la prosecuzione del rapporto professionale.