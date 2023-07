Ischia Calcio, il ds Lubrano e mister Buonocore restano in gialloblù. Si lavora alla conferma di Pastore

Poco più di due settimane al via del ritiro estivo, ma in casa Ischia non si sono mai fermati i lavori per la costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Serie D. Nonostante le recenti notizie, il club ha allontanato qualsiasi dubbio: Enrico Buonocore resta alla guida della prima squadra. Sulle indicazioni del tecnico prosegue, a riflettori spenti, l’opera di rafforzamento dell’organico da parte del Direttore Sportivo Mario Lubrano. Il dirigente isolano, così come l’allenatore, è stato confermato dal Presidente Pino Taglialatela. Il progetto va avanti nel segno della continuità, i due protagonisti della scorsa annata - chiusa con la vittoria del Girone A di Eccellenza e con la conseguente promozione nella quarta serie italiana - saranno ancora pilastri per l’ambiente gialloblù. Nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa di presentazione del progetto tecnico 2023/2024. Intanto, si va verso una permanenza: Gabriele Pastore, ad inizio settimana, rinnoverà il suo contratto con l’Ischia.