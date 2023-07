La Juve Stabia acquista Candellone dal Napoli, il Sorrento annuncia Blondett. Turris, arriva un attaccante dalla Casertana

La Juve Stabia ha battuto la concorrenza e si è aggiudicato le prestazioni di un nuovo elemento offensivo. Il club gialloblè, come annunciato attraverso i canali ufficiali, ha definito la trattativa per l’arrivo sul suolo campano dell’attaccante Leonardo Candellone. Il classe ’97, prelevato a titolo definitivo dal Napoli, ha firmato fino al 30 giugno 2025. Il calciatore è cresciuto nel Torino e ha vestito, tra le altre, le maglie del Gubbio, della Ternana, del Sudtirol, del Bari e del Pordenone. Queste le sue prime parole: “Mi hanno raccontato di Castellammare di Stabia, una città unica: sole, mare e terra di passione. La guardo e già ne sono innamorato, non potevo rifiutare questa città. Due colori, il giallo e il blu che s'intersecano nell'orizzonte, diventando un unico punto, colorando il nostro stadio, la nostra casa. Non vedo l'ora di esultare con voi, non vedo l'ora di gonfiare quella rete. Sono qui per voi: è bello viverla, #nonfartelaraccontare”, richiamando allo slogan della campagna abbonamenti.

Nuovo profilo in attacco anche per la Turris di Bruno Caneo. Il sodalizio corallino infatti ha comunicato il tesseramento di Angelo Guida. Cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, il ventenne si è messo in evidenza nell’ultima stagione con la casacca della Casertana, squadra della sua città, e ha siglato un accordo annuale con il team di Torre del Greco. Un esperto difensore è approdato al Sorrento. Il gruppo di Vincenzo Maiuri potrà contare su Edoardo Blondett fino al 2025. Rinforzo di valore per il pacchetto arretrato rossonero, il classe ’92 ha fatto registrare ben 347 presenze tra i professionisti, 180 delle quali nel girone C di Serie C. Lo scorso anno in forza a Cerignola (29 presenze e una rete in campionato), Blondett è stato grande protagonista con la maglia del Cosenza ed ha vestito tra le altre le prestigiose casacche di Reggina, Alessandria, Livorno, Catania e Casertana dopo essere uscito da vivaio della Sampdoria.