Accolto il ricorso della Juve Stabia: Pagliuca sorride a pochi giorni dal derby con la Casertana

Serie C Girone C

La capolista Juve Stabia non si ferma e, dopo la vittoria nel derby contro la Turris, lavora in vista del turno infrasettimanale: la squadra gialloblè sarà impegnata mercoledì alle 20.45 contro la Casertana di Cangelosi allo Stadio Pinto. Mister Guido Pagliuca ritrova un elemento importante, convocabile per la sfida in programma tra due giorni. Con una breve nota, le vespe hanno annunciato il rientro di Federico Romeo in gruppo: "La S.S. Juve Stabia comunica che il ricorso presentato al giudice sportivo, relativo alla squalifica del calciatore Federico Romeo, di 3 giornate, comminata durante la gara con il Brindisi, è stato accolto e il calciatore sarà a disposizione di mister Guido Pagliuca per la gara di mercoledì, allo stadio Alberto Pinto di Caserta, con la Casertana".

Il calciatore era stato fermato dal Giudice Sportivo lo scorso 12 ottobre “per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si avvicinava dapprima colpendolo con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”.