Serie B Nazionale: E' tempo di derby per la Geko. Al PalaPuca arriva Avellino

Primo turno infrasettimanale per il campionato di Serie B Nazionale (saranno 6 in tutto) e primo derby per la Geko, che domani sera al PalaPuca (ore 20:30) ospiterà la Del Fes Avellino. Gli irpini sono reduci da una sconfitta al fotofinish (66-64) rimediata sul campo della Pielle Livorno, dove hanno comandato nel punteggio per ampi tratti della gara confermando di essere una delle big designate di questo Girone. E del resto il club avellinese è stato grandissimo protagonista dell’ultimo mercato, firmando giocatori di categoria superiore come lo sloveno Vasl, l’anno scorso straniero in A2 prima a Nardò e poi alla Fortitudo Bologna, o big del torneo cadetto come il play Burini, l’ala Aleksa Nikolic e il centro italoargentino Bortolin, che a luglio era sul taccuino di tante squadre di A2 e A1.

Proprio Vasl, guardia tiratrice, è stato fin qui il top scorer dei lupi con 18.5 punti di media (e il 53% dall’arco), in doppia cifra di media ci sono anche Bortolin, Burini e l’ala Santucci. Dalla panchina escono il jolly Caridà, tiratore in grado di scaldarsi in pochi secondi, l’energico play Giunta, l’ex Verazzo e i lunghi Venga e Carenza, veterano con lunghi trascorsi in A.



Qui Geko – Neanche il tempo per godersi la prima vittoria in campionato, ed ecco che si torna in campo per un derby delicatissimo. “Sicuramente ripartiamo dall’ottima prestazione prodotta con Montecatini e da una vittoria che ci ha dato consapevolezza – dice Marco Mennella – siamo competitivi e possiamo giocarcela con tutti. Stiamo lavorando bene, settimana dopo settimana si sta formando un gruppo coeso e si sta integrando alla grande anche Mike (Kamperidis n.d.r.) che per noi è un giocatore molto importante. Il calendario è fitto di impegni, torniamo subito in campo contro Avellino e ci troveremo di fronte una squadra fisica ed esperta. La differenza, specie nei turni infrasettimanali, la faranno i dettagli e noi dovremo essere bravi a rispettare il nostro piano partita e a restare nei binari del nostro gioco. Una vittoria sarebbe importantissima, ci darebbe continuità e ci consentirebbe di andare poi domenica a Livorno nella condizione ideale. Per quanto riguarda me mi sento meglio ogni giorno e devo ringraziare la società, che mi è stata vicina sin dal giorno dell’infortunio, lo staff medico e ovviamente i miei compagni e il coach, che mi fanno sentire la loro fiducia. Chiaro, non sono ancora al 100%, ma presto raggiungerò il livello che mi sono preposto”.



Si gioca aldi via Marconi, a Sant’Antimo, domani sera alle ore 20:30. Arbitreranno i SignoriLa gara sarà trasmessa in live streaming per gli abbonati su