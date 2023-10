Serie B Nazionale: Geko batticuore, con Montecatini arriva la prima vittoria stagionale

Al termine di una vera e propria battaglia, la Geko batte un’indomita Montecatini (83-79) e porta a casa i primi due punti del suo campionato. In una sfida comandata nel punteggio sin dalle prime battute ma sistematicamente riaperta dai termali, i santantimesi hanno avuto uno strepitoso Kamperidis (24 punti, 13 rimbalzie e 9 falli subiti) e un Cantone decisivo nel convulso finale (14 e 6 assist). In doppia cifra anche Dri (15 e un ottimo Mennella (11).

LA PARTITA

Coach Marco Gandini inserisce Mennella in quintetto con Gallo, Scali, Kamperidis e Quarisa, Del Re sul fronte termale risponde schierando Savoldelli, Mazzantini, Passoni e la coppia di lunghi formata da Korsunov (al posto dell’infortunato Angelucci) e Di Pizzo. E’ Antonio Gallo ad inaugurare ufficialmente la stagione del PalaPuca con una percussione vincente, poi è un sontuoso Kamperidis a firmare il primo allungo Geko (11-6 al 5’) con un 7-0 personale coronato da una tonante schiacciata. Montecatini però si rifà sotto con un ottimo Pirani, poi le triple di Corgnati e Mazzantini valgono addirittura il sorpasso ospite prima che il parziale si chiuda sul 19 pari. Il secondo quarto procede a rilento, si difende forte e si sbaglia tanto su entrambi i fronti: al 14’ è di nuovo vantaggio esterno (22-23) con due liberi di Di Pizzo, Sant’Antimo la ribalta con Scali, Kamperidis e un Cantone eccezionale (31-27 al 18’) ma i campani continuano a concedere troppo sotto le plance ed è speculando su una serie di rimbalzi offensivi che i termali restano agganciati alla partita trovando l’ennesima parità. A sparigliare, nel minuto che precede l’intervallo, sono i canestri di Kamperidis e Dri, ed è grazie a loro (entrambi in doppia cifra) che la Geko chiude avanti a metà gara (37-34).

Si riparte ed è sempre battaglia, Gallo e Quarisa tengono avanti Sant’Antimo che poi tocca il suo massimo vantaggio (+7, 50-43) al 26’ con le triple di Cantone e Mennella. Time out per Del Re che alla ripresa del gioco trova subito 4 punti di Corgnati per tornare a contatto, ma Mennella ne mette altre due dall’arco e al 28’ la Geko è a +9 (56-47). Si arriva anche a +11 (62-51), con un triplone di Dri, prima di chiudere con nove punti di vantaggio un terzo quarto da 25 realizzati.

E’ ancora lunga, al 32’ cinque punti consecutivi di Passoni riportano la Gema a -6, gli rispondono Kampe e Colussa (70-60 al 33’) ma Montecatini non molla mai e al 36’ è di nuovo a -3 con 7 unti di fila di Mazzantini (73-70). E’ apertissima, e si gioca sui nervi: a 3’28 Passoni commette il suo quinto, durissimo, fallo su Kamperidis, pochi secondi dopo Quarisa riporta in quota Sant’Antimo, ed è poi il greco, incredibile, a fissare il 78-70 a 2’ esatti dalla sirena. Finita? Neanche a parlarne, Savoldelli e Mazzantini riportano subito i termali a distanza di bomba (78-75 a 1’15), ed è poi Di Pizzo a segnare il -1 con 50” sul cronometro. La Geko è alle corde, sente la pressione, e allora ci pensa capitan Cantone a realizzare la tripla del nuovo +4 che fa letteralmente esplodere il PalaPuca. A 11” sono di nuovo 2 i punti che dividono le due squadre, ma Kamperidis in lunetta fa 2/2 e finisce in trionfo nell’abbraccio dei suoi nuovi tifosi.

Il dopogara di coach Gandini – “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra costruita bene e che sarà protagonista in questo torneo. Noi arrivavamo da una brutta sconfitta ma a Treviglio avevamo fatto anche cose buone, siamo ripartiti da quelle e dopo un primo tempo ad intermittenza siamo riusciti a riprendere il controllo dei tabelloni e a limitare le palle perse, che in lombardia erano state davvero troppe. Devo ringraziare i ragazzi per la prestazione che hanno fatto, volevamo dimostrare di essere competitivi su questo nuovo livello e ci siamo riusciti”.



GEKO SANT’ANTIMO 83 - GEMA MONTECATINI 79 (19-19, 37-34; 62-53)

GEKO: Gallo 5, Mennella 11, Scali 2, Kamperidis 24, Quarisa 6; Cantone 14, Dri 15, Di Camillo 1, Colussa 5. N.e.:.Peluso, Stentardo, D’Apice. All.: Gandini.

GEMA: Savoldelli 8, Mazzantini 21, Passoni 8, Korsunov 3, Di Pizzo 12; Corgnati 12, Dell’Anna, Pirani 15. N.e.: Soare, Benedetti, Mastrangelo, Angelucci. All.: Del Re.

ARBITRI: Lillo di Brindisi e Schena di Castellana Grotte (BA).

NOTE – Tiri liberi: Geko 11/19, Gema 13/17. Uscito per 5 falli Passoni. Spettatori 800