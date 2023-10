Serie B Nazionale: La Geko pronta al riscatto nell'esordio casalingo contro Montecatini

Sono reduci da due esordi diametralmente opposti Geko Sant’Antimo e Gema Montecatini: rimontata e sconfitta a Treviglio la formazione campana, che aveva avuto anche 18 punti di margine nel 2° quarto, rimontante e vincente quella toscana, che tra le mura amiche ha ribaltato una gara che all’intervallo sembrava compromessa (-13) regolando al fotofinish il forte Legnano (73-71).

Risultati e stati d’animo diversi dunque, ma dalle 18 di domani sera si resetterà tutto e sarà match clou al PalaPuca. Padroni di casa carichi e vogliosi di rifarsi davanti al proprio pubblico, termali che arriveranno liberi da ogni pressione ma che vorranno confermarsi tra le outsiders del girone. Riflettori puntati sulla guardia Mazzantini, mvp nella vittoria su Legnano e autore di 22 punti, ma sono tante le frecce in faretra per coach Del Re. Savoldelli, Mastrangelo e Passoni sono esterni di livello per la categoria, mentre il trio di lunghi formato da Angelucci, Pirani e Di Pizzo è duttile e dinamico.



Qui Geko

Era stato chiaro il Gm Di Donato dopo la beffarda sconfitta di Treviglio: “Nessun dramma, si torna in palestra a lavorare”. E così è stato per la Geko di coach Gandini, che ha affrontato con orgoglio e determinazione la settimana di allenamenti in preparazione della prima interna con la Gema Montecatini. “Abbiamo lavorato bene, gli allenamenti ci servono per crescere come squadra e come gruppo e sono soddisfatto di come è andata la settimana – dice Guido Scali, toscano di Empoli, pronto per il primo derby personale della sua stagione -. Con Montecatini sarà partita importantissima, vogliamo vincerla per mandare un messaggio a tutti, pubblico, avversari, anche a noi stessi. Dobbiamo ripartire dai primi 16 minuti della partita con Brianza, in cui eravamo stati bravi ad eseguire il nostro piano e a giocare la nostra partita. Poi ci siamo fatti travolgere dalla frenesia, ci hanno trascinato nella rumba a loro più congeniale ed è finita come è finita. Domenica non dovrà succedere, affronteremo una squadra che è partita battendo Legnano, una big del girone, e che ha tanti elementi di categoria oltre che una batteria di esterni lunga e competitiva; noi però in casa nostra non vogliamo commettere passi falsi, anche perché in questo campionato il fattore campo sarà importante. Non vedo l’ora di ritrovare il nostro pubblico che l’anno scorso è stato importantissimo nella nostra corsa al quarto posto”. Gruppo al completo per Sant’Antimo al netto di qualche acciacco, ci sarà ovviamente anche capitan Cantone che è ad un passo (97) dalle 100 partite in maglia PSA. “Il pubblico del PalaPuca può essere determinante per noi – dice Carlo –, l’anno scorso abbiamo avuto un assaggio delle emozioni e dell’energia che può trasmettere e spero davvero che possa andare sempre meglio, con un palazzo sempre pieno e carico di entusiasmo”.



L’Appuntamento

Si gioca al PalaPuca di via Marconi, a Sant’Antimo, domani alle ore 18. Arbitreranno i Signori Denny Lillo di Brindisi e Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA). La gara sarà trasmessa in live streaming per gli abbonati su LNP Pass.



Biglietti

Intero: Parterre 20€, Tribuna 8€, Curva 5€. Ridotto (13-18 anni): Parterre 10€, Tribuna 5€, Curva 3€. Curva Ospiti 8€. Ingresso libero per i minori di 12 anni.