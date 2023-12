Gevi Napoli ko a Trento: non basta un super Ennis, quarta sconfitta di fila per gli azzurri

Quarta sconfitta consecutiva per la Gevi Napoli Basket a Trento. Gli azzurri cadono nel match pre-natalizio per 101-94. Non basta il generoso tentativo di rimonta nel finale e una super prestazione di Tyler Ennis, autore di ben 35 punti, agli uomini di Milicic per evitare un nuovo ko.

Il match

Orfano degli infortunati Jaworski ed Ebeling e con il neo-acquisto Brown non ancora disponibile, il coach croato si affida ad uno starting five formato da De Nicolao, Ennis, Sokolowski, Zubcic e Owens. I padroni di casa partono subito con il piede pigiato sull'acceleratore, inanellando un 10-2 di parziale. Gli azzurri rimediano ad un inizio non esaltante rimontando lo svantaggio e raggiungendo il pareggio con Lever, prima che due punti di Forray allo scadere riportino in avanti Trento che chiude il primo quarto sopra di due (20-18).

E' nella seconda frazione che i trentini fanno la differenza, scavando quel solco che risulterà decisivo per il prosieguo del match. Trascinata dai canestri di Grazulis, la Dolomiti Energia allunga, andando negli spogliatoi per l'intervallo con un rassicurante + 16 (55-39). Trento tocca il massimo vantaggio nel terzo quarto, che si chiude con una mini rimonta ospite nel finale che riporta Napoli sotto di 17 punti (80-63) a 10 minuti dal termine.

Nell'ultimo quarto De Nicolao e compagni tentano la rimonta, con un Ennis in serata di grazia. Gli azzurri arrivano fino al - 6 a meno di due minuti dal termine, Pullen recupera palla ma manca sotto misura il canestro del - 4. Trento si salva e ringrazia, andando a vincere la partita con il punteggio finale di 101-94.

I numeri della Gevi

Il tabellino della Gevi Napoli: Ennis 35, Pullen 16, Owens 14, Zubcic 12, De Nicolao 7, Sokolowski 6, Lever 4, Mabor, Saccoccia n.e., Sinagra n.e., Grassi n.e., Bamba n.e.

Il prossimo impegno

Napoli tornerà in campo sabato 30 dicembre alle ore 18:30 alla Fruit Village Arena contro la Bertram Tortona per il match valido per la quattordicesima giornata di campionato.