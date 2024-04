La GeVi Napoli Basket torna al successo e si rilancia nella corsa ai play-off. Gli uomini di coach Milicic battono Sassari 88-79 al PalaBarbuto in uno degli scontri diretti che restano da qui alla fine della regular season e interrompono la striscia negativa di 5 ko di fila. Gli azzurri ritrovano una discreta consistenza in fase difensiva e un contributo oltremodo da Alessandro Lever, che dalla panchina porta in dote punti importanti e una prestazione convincente.

IL MATCH - Milicic riparte dallo starting dove formato da Ennis, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens. È proprio il lungo americano a sbloccare subito il punteggio dopo pochissimi secondi. Sassari risponde con una due triple di fila di Kruslin e di Jefferson. Una tripla di Sololowski a metà quarto regala il nuovo vantaggio alla GeVi (11-10). Il punteggio resta sul filo dell'equilibrio, poi una tripla nel finale di Pullen, la prima del match per lui, consente a Napoli di chiudere a + 4 il primo periodo (25-21).

Il secondo quarto si apre come si era chiuso il primo, con Pullen che mette la sua seconda tripla di fila che vale il + 7 (28-21). Napoli mantiene il controllo del match e a 4 minuti dall'intervallo Ennis sigla il canestro del + 9 (42-33). L'attacco azzurro però si inceppa e Sassari piazza un parziale da 0-10, chiudendo avanti la seconda frazione (42-43).

La ripresa si apre con l'immediato sorpasso di Zubcic. Uno straordinario recupero con penetrazione di Sokolowski vale il + 6 (57-51) GeVi a 4' dal termine del terzo periodo. Sassari si riavvicina, ma Pullen la ricaccia dietro con una tripla che vale il nuovo + 5 (66-61) che chiude la terza frazione.

Nell'ultimo quarto Napoli mantiene il vantaggio nei primi minuti. Tre falli di fila mettono fuori causa capitan De Nicolao, che raggiunge quota 5 e saluta la partita. A metà tempo due punti di Ennis valgono il + 10 (77-67). Con la schiacciata di Markel Brown gli uomini di Milicic si involano sul + 14 (81-67) a 4'11" dal termine. Gli azzurri controllano nel finale di match, che termina con il punteggio di 88-79.