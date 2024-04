Napoli Basket, PalaBarbuto decisivo nella corsa per un posto nei play-off

Dopo cinque sconfitte di fila in campionato, la GeVi Napoli Basket si gioca domenica sera alla Fruit Village Arena PalaBarbuto una fetta importante di chance di accedere ai play-off scudetto e conquistarsi, così, un'appendice alla già straordinaria stagione impreziosita dal trionfo in Coppa Italia.

Gli uomini di Milicic, a quattro giornate dal termine della regular season, affrontano la Dinamo Sassari nel primo dei tre scontri diretti che gli azzurri giocheranno a Fuorigrotta (gli altri due contro Trento domenica prossima e, dopo la trasferta di Reggio Emilia, all'ultima contro Scafati) e che potrebbero risultare decisivi ai fini di conquistare uno dei posti ancora a disposizione tra le migliori 8 della LBA.

“L’importanza di questa partita è cruciale. Stiamo fiutando nell’aria questa sensazione già da qualche giorno. Per noi non esiste nessuna altra strada, se non quella di mettere in campo tutto ciò che abbiamo per quaranta minuti. Cercare il momento che ci possa finalmente riportare ad una striscia di vittorie in queste ultime gare della stagione", le parole di coach Igor Milicic alla vigilia.

Arbitreranno l’incontro Lanzarini, Valzani e Noce. Biglietti ancora disponibili per assistere al match che avrà inizio alle ore 19.30. Le biglietterie del PalaBarbuto apriranno i battenti alle ore 18.00.