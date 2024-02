Napoli Basket, via all'operazione Coppa Italia. Milicic: "Contro Brescia proviamo a cambiare tutto"

Inizia giovedì sera l’avventura della GeVi Napoli Basket nella Final Eight di Coppa Italia Frecciarossa 2024 in programma all'Inalpi Arena di Torino. La squadra di coach Milicic affronterà nei quarti di finale in gara secca la capolista del campionato, la Germani Brescia, con inizio alle 20.45. Arbitreranno l’incontro Lanzarini, Valzani e Gonella.

La squadra partenopea parteciperà nuovamente alle finali dopo ben 17 anni dall'ultima volta. In caso di successo, gli azzurri affronterebbero sabato sera in semifinale la vincente del quarto tra Virtus Segafredo Bologna e UnaHotels Reggio Emilia.

Il coach della Gevi Igor Milicic si aspetta una reazione dei suoi, dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, una delle quali proprio contro la Germani al PalaBarbuto meno di due settimane fa: “Abbiamo già affrontato Brescia in precedenza e non abbiamo avuto successo in nulla di ciò che avevamo proposto. La chiave sarà quindi provare a cambiare tutto. Per competere dovremo assolutamente limitare il numero delle palle perse, ed i punti in transizione. Brescia è molto brava da rimbalzo preso e da palla recuperata, a correre il campo ed allargarlo per cercare il tiro da tre punti. Sarà, dunque, cruciale fare uno sforzo in più per limitare questo tipo di soluzioni. Dovremo essere bravi a cambiare tutte queste cose per metterci nelle condizioni di provare a vincere questa partita".

Dove vedere Gevi Napoli-Germani Brescia in tv e streaming

La gara tra la Gevi Napoli Basket e la Germani Brescia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terrestre), su Eurosport 1 e in streaming su Dazn.