Dove vedere la Final Eight di Coppa Italia di basket in tv e streaming: i canali

Si apre quest’oggi, con il match Olimpia Milano-Trento, in programma alle ore 18.00, la final eight di Coppa Italia di basket all’Inalpi Arena di Torino.

Tutti i match dell’edizione 2024 della competizione saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terrestre), su Eurosport 2 e in diretta streaming su Dazn.

La Gevi Napoli Basket scenderà in campo giovedì 15 febbraio alle ore 20.45 contro la Germani Brescia per il match dei quarti di finale.