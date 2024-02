Il Napoli Basket cade anche a Cremona: terzo ko di fila per gli uomini di Milicic

Terza sconfitta consecutiva per il Napoli Basket, che cade in casa della Vanoli Cremona 90-83. Dopo un secondo quarto molto complicato, con i padroni di casa avanti di 10 punti all'intervallo, gli uomini di Milicic compiono un'entusiasmante rimponta nella terza frazione, fino ad arrivare sul + 5 (52-57), ma non basta.

Gli ultimi 10' di gioco cominciano sul 65 pari e l'equilibrio nel punteggio permane per metà frazione, fino a quando i lombardi non indirizzano il match in loro favore, anche grazie ad un Denegri (autore di ben 19 punti) scatenato. Qualche errore di troppo e alcune scelte individuali sbagliate in attacco in casa Napoli nel finale fanno il resto.

Alla fine il miglior realizzatore della Gevi è stato Ennis, con 21 punti. In doppia cifra anche Sokolowski (16), Pullen (15), Zubcic (12), Brown (11).

Ora gli azzurri sono attesi dalla final eight di Coppa Italia a Torino, con l'esordio nei quarti di finale contro Brescia in programma giovedì sera alle ore 20.45, prima della sosta per le nazionali. Alla ripresa del campionato a inizio marzo, De Nicolao e compagni ospiteranno Treviso al PalaBarbuto.

Il tabellino

Vanoli Cremona-Gevi Napoli 90-83 (20-18, 26-18, 19-29, 25-18)

Cremona: Adrian 11, Zegarowski 7, Pecchia 14, Denegri 19, Lacey 11, Piccoli 3, McCullough 13, Golden 3, Zanotti 3, Eboua 6. Coach Cavina.

Napoli: Ennis 21, Sokolowski 16, Pullen 15, Zubcic 12, Brown 11, Owens 6, Lever 2, Ebeling n.e., Mabor n.e., Sinagra n.e., Bamba n.e. Coach Milicic.

Arbitri: Sahin-Paglialunga-Bettini.

I dati statistici

Cremona tira con il 57.7% (15/26) da due e il 40.6% (15/37) da tre. Napoli tira con il 65.7% (21/32) da due e il 26.7% (8/30) da tre. Ai liberi Cremona tira con il 68.2% (15/22), la GeVi con l’85% (17/20). A rimbalzo finisce 36-32 per la Vanoli. Gli assist sono 22 per Cremona e 14 per Napoli, il saldo palle perse/palle recuperate è 14/4 per i padroni di casa e 12/7 per gli ospiti.

Le parole dei protagonisti

Milicic: “Congratulazioni a Cremona per la vittoria, credo che alla fine dei quaranta minuti abbiano meritato di portare a casa i due punti. Credo anche che abbiamo giocato una gara diversa rispetto all’ultima partita, un primo quarto in cui abbiamo lottato, un secondo quarto in cui abbiamo fatto qualche errore che ha permesso loro di segnare e di prendere vantaggio. Siamo tornati forte nel terzo quarto, la squadra ha spinto, ha dimostrato volontà ed energia ed ora ripartiamo proprio da questa energia cercando di combinarla con un’intelligenza ed un tempismo tattico nel cercare di fare le cose bene. Credo che comunque abbiamo fatto un passo avanti in questa partita, adesso pensiamo a preparare la Final Eight di Coppa Italia. Resta comunque per noi importante aver conservato lo scarto nello scontro diretto, questo ci da un vantaggio concreto".

Llompart: “Oggi abbiamo giocato poco tempo al nostro livello, non siamo riusciti ad avere continuità e dobbiamo capire il perché. In partite come queste o ci sei per quaranta minuti, come fatto nel terzo quarto, o diventano difficili. Ora prepariamo la partita di Coppa Italia, una competizione diversa, dove dobbiamo sicuramente fare una gran partita per vincere contro Brescia. Non abbiamo tanto tempo per analizzare le cose, abbiamo tempo per capire mentalmente che cosa abbiamo sbagliato e per cambiare il prossimo giovedì".